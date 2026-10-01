"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

Ведущая впервые поделилась секретом, как ей удавалось появляться беременной на публике без подозрений.

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Как Леся Никитюк прятала беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

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Как Леся Никитюк работала на восьмом месяце беременности

Как на беременность звезды отреагировала жена Юрия Ткача

Известная украинская ведущая Леся Никитюк сделала откровенное признание о том, как ей удавалось держать в секрете скорое пополнение в семье. В эфире шоу "Хто зверху?" звезда вспомнила историю, связанную с Викторией Ткач - женой комика Юрия Ткача, которая занимается организацией ивентов.

По словам Никитюк, находясь уже на солидном сроке, она приняла предложение провести масштабный праздник и отправилась на работу в Днепр.

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Леся Никитюк - сын / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Однажды позвонила и сказала: "В Днепре уважаемый человек празднует день рождения. Хотят только тебя! Чтобы ты вела их праздник". А я при этом сидела, смотрела на свой беременный живот, потому что была уже на восьмом месяце. Однако ответила: "Хорошо, буду". Приехала на событие, надела оверсайз, отработала", - вспомнила телеведущая.

Звезда экранов отметила, что свободный крой одежды полностью спас ситуацию - никто из гостей и организаторов даже не заподозрил, что она находится на последних месяцах беременности. Виктория Ткач была невероятно удивлена, когда Никитюк позже официально объявила о рождении первенца.

Леся Никитюк показала фигуру после родов / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Чтобы дотянуть до счастливого момента без лишних сплетен и пристального внимания прессы, Леся решила провести последние недели беременности в полной изоляции.

"Никто не понял и не заметил, что я работала, будучи на восьмом месяце беременности. А последние две недели до родов сидела дома: закрылась в квартире у себя на террасе и ждала сынишку. Вообще никто не видел, что я беременна. Вплоть до девятого месяца!", - с улыбкой подытожила Никитюк.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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