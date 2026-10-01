"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

Вы узнаете:
- Как Леся Никитюк работала на восьмом месяце беременности
- Как на беременность звезды отреагировала жена Юрия Ткача
Известная украинская ведущая Леся Никитюк сделала откровенное признание о том, как ей удавалось держать в секрете скорое пополнение в семье. В эфире шоу "Хто зверху?" звезда вспомнила историю, связанную с Викторией Ткач - женой комика Юрия Ткача, которая занимается организацией ивентов.
По словам Никитюк, находясь уже на солидном сроке, она приняла предложение провести масштабный праздник и отправилась на работу в Днепр.
"Однажды позвонила и сказала: "В Днепре уважаемый человек празднует день рождения. Хотят только тебя! Чтобы ты вела их праздник". А я при этом сидела, смотрела на свой беременный живот, потому что была уже на восьмом месяце. Однако ответила: "Хорошо, буду". Приехала на событие, надела оверсайз, отработала", - вспомнила телеведущая.
Звезда экранов отметила, что свободный крой одежды полностью спас ситуацию - никто из гостей и организаторов даже не заподозрил, что она находится на последних месяцах беременности. Виктория Ткач была невероятно удивлена, когда Никитюк позже официально объявила о рождении первенца.
Чтобы дотянуть до счастливого момента без лишних сплетен и пристального внимания прессы, Леся решила провести последние недели беременности в полной изоляции.
"Никто не понял и не заметил, что я работала, будучи на восьмом месяце беременности. А последние две недели до родов сидела дома: закрылась в квартире у себя на террасе и ждала сынишку. Вообще никто не видел, что я беременна. Вплоть до девятого месяца!", - с улыбкой подытожила Никитюк.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певица Оля Цибульская сбросила почти 15 килограммов с весны. Артистка откровенно призналась, что во время обстрелов Киева заставляла себя "заедать" стресс и тревогу, но сумела взять себя в руки.
Также певица Тина Кароль призналась, что во время отдыха не может отключить профессиональное восприятие. Артистка отметила, что в кино ее раздражают монтажные ошибки, а на концертах она моментально замечает вокальные погрешности других исполнителей.
Читайте также:
- Джим Керри тайно женился на популярной актрисе - детали
- "Мне очень сложно": Тина Кароль раскрыла, в чем отказывает себе из-за профессии
- "Был бы номер один": известная актриса жестко высказалась о решении Винника
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред