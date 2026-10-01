"Меня почти не стало": Олю Цибульскую не узнать после похудения

Вы узнаете:
- Сколько сейчас весит Оля Цибульская
- Какой момент заставил певицу похудеть
Украинская певица Оля Цибульская с весны избавилась почти от 15 килограммов лишнего веса. В эфире канала M1 артистка откровенно призналась, что во время войны переживала постоянные стрессы и обстрелы в Киеве вместе с семьей, из-за чего начала неконтролируемо "заедать" тревогу.
Для выхода в свет похудевшая Цибульская выбрала эффектный образ. На съемках артистка предстала в оригинальном брючном костюме салатового оттенка с нежной пушистой отделкой из перьев на рукавах. Завершили элегантный аутфит лаконичная высокая прическа и акцентные украшения. Из-за значительного похудения и экспериментов со стилем узнать прежнюю Олю было очень сложно.
Исполнительница призналась, что переломный момент произошел весной во время гастрольного тура, когда она увидела себя на снимках поклонников.
"Дома как-то не замечала этого, но когда прошлой весной поехала в тур и люди из первых пяти рядов поснимали видео и фото, я посмотрела на себя и подумала: "Ну, реально свинка Пеппа". Почувствовала эту тяжесть, одышку на сцене и поняла, что с этим нужно что-то делать", - вспомнила исполнительница.
Взявшись за свое здоровье после мартовского концерта, Цибульская добилась впечатляющих результатов и с гордостью заявила, что вернулась к параметрам многолетней давности.
"Уже 57 кг. Меня почти не стало, если сравнивать. Ну, я теперь такая худая. Зрители должны помнить меня худой. Я где-то в 2019 году тоже была такой стройной", - подытожила артистка.
Как похудела Оля Цибульская
Аартистка категорически опровергает слухи о приеме популярных медикаментозных препаратов для снижения веса. По словам Цибульской, добиться фигуры мечты ей помогают исключительно регулярная физическая активность и травы. Певица не скрывает, что этот путь дается ей непросто - одной из главных сложностей для нее остается давняя привычка заедать сильные эмоциональные переживания.
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О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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