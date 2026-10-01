"Меня почти не стало": Олю Цибульскую не узнать после похудения

Популярная украинская певица раскрыла причину, которая стоит за ее радикальным преображением.

https://stars.glavred.info/menya-pochti-ne-stalo-olyu-cibulskuyu-ne-uznat-posle-pohudeniya-10800611.html Ссылка скопирована

Оля Цибульская похудела на 15 килограмм / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Сколько сейчас весит Оля Цибульская

Какой момент заставил певицу похудеть

Украинская певица Оля Цибульская с весны избавилась почти от 15 килограммов лишнего веса. В эфире канала M1 артистка откровенно призналась, что во время войны переживала постоянные стрессы и обстрелы в Киеве вместе с семьей, из-за чего начала неконтролируемо "заедать" тревогу.

Для выхода в свет похудевшая Цибульская выбрала эффектный образ. На съемках артистка предстала в оригинальном брючном костюме салатового оттенка с нежной пушистой отделкой из перьев на рукавах. Завершили элегантный аутфит лаконичная высокая прическа и акцентные украшения. Из-за значительного похудения и экспериментов со стилем узнать прежнюю Олю было очень сложно.

видео дня

Как Оля Цибульская выглядит после похудения / скрин из видео

Исполнительница призналась, что переломный момент произошел весной во время гастрольного тура, когда она увидела себя на снимках поклонников.

"Дома как-то не замечала этого, но когда прошлой весной поехала в тур и люди из первых пяти рядов поснимали видео и фото, я посмотрела на себя и подумала: "Ну, реально свинка Пеппа". Почувствовала эту тяжесть, одышку на сцене и поняла, что с этим нужно что-то делать", - вспомнила исполнительница.

Оля Цибульская до похудения / скрин из видео

Взявшись за свое здоровье после мартовского концерта, Цибульская добилась впечатляющих результатов и с гордостью заявила, что вернулась к параметрам многолетней давности.

"Уже 57 кг. Меня почти не стало, если сравнивать. Ну, я теперь такая худая. Зрители должны помнить меня худой. Я где-то в 2019 году тоже была такой стройной", - подытожила артистка.

Как похудела Оля Цибульская

Аартистка категорически опровергает слухи о приеме популярных медикаментозных препаратов для снижения веса. По словам Цибульской, добиться фигуры мечты ей помогают исключительно регулярная физическая активность и травы. Певица не скрывает, что этот путь дается ей непросто - одной из главных сложностей для нее остается давняя привычка заедать сильные эмоциональные переживания.

Оля Цибульская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Джим Керри официально связал себя узами брака. 64-летний артист, всегда тщательно скрывавший подробности личной жизни от посторонних глаз, сыграл тайную свадьбу со своей избранницей - известной актрисой и художницей Мин А.

Также Тина Кароль призналась, что из-за многолетнего опыта в шоу-бизнесе не может расслабиться во время отдыха. Певица со смехом рассказала, что в кино сразу замечает монтажные и режиссерские ошибки, а на концертах - вокальные погрешности коллег.

Читайте также:

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред