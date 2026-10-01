"Был бы номер один": известная актриса жестко высказалась о решении Винника

Вы узнаете:
- Почему актриса Инна Приходько разочаровалась в Олеге Виннике
- Какое будущее в Украине Инна Приходько предрекает артисту
Украинская актриса Инна Приходько, известная по ролям в фильмах "Скажене весілля" и "Рідня", откровенно прокомментировала позицию уехавшего в Германию Олега Винника. В интервью OBOZ.UA знаменитость высказала предположение о том, чего опасался певец.
Артистка, лично знакомая с Винником, призналась, что его поведение и странные заявления после начала полномасштабного вторжения вызывают у нее искреннее недоумение. По мнению Приходько, певец совершил крайне глупый шаг для своей карьеры, когда уехал из Украины и надолго исчез из публичного пространства.
"Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала – неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать... Думаю, если бы Олег остался здесь, помогал, организовывал митинги, ездил с концертами в поддержку ВСУ – боже, он бы не просто снова взлетел. Он был бы номер один. Суперномер один! Ну, ладно, ты уехал, но хотя бы не молчи. А он просто исчез на столько лет, а потом начал откуда-то вылезать и нести чушь, которая вызывает еще большее непонимание", - поделилась актриса.
Приходько особо подчеркнула, что ее разочарование усиливается еще и тем, что они с Винником родом из одного края - Черкасской области. На съемках актриса тепло приветствовала певца как земляка, однако теперь от прежнего уважения не осталось и следа. По мнению Приходько, запоздалые попытки исполнителя напомнить о себе и вернуться в украинское информационное пространство вряд ли помогут ему восстановить прежнюю популярность. Актриса считает, что после длительного отсутствия Винника украинская аудитория уже не встретит его так, как раньше.
"Я глубоко разочарована в этом человеке. Тем более что он мой земляк – из Жашковского района, учился в Каневе... А эти его попытки сейчас вернуться... Он же должен понимать, что никто его здесь уже не ждет с распростертыми объятиями", - резюмировала Приходько.
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О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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