"Был бы номер один": известная актриса жестко высказалась о решении Винника

Звезда комедии "Скажене весілля" призналась в глубоком разочаровании в земляке.

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Олег Винник сбежал из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Приходько; скрин из видео

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Почему актриса Инна Приходько разочаровалась в Олеге Виннике

Какое будущее в Украине Инна Приходько предрекает артисту

Украинская актриса Инна Приходько, известная по ролям в фильмах "Скажене весілля" и "Рідня", откровенно прокомментировала позицию уехавшего в Германию Олега Винника. В интервью OBOZ.UA знаменитость высказала предположение о том, чего опасался певец.

Артистка, лично знакомая с Винником, призналась, что его поведение и странные заявления после начала полномасштабного вторжения вызывают у нее искреннее недоумение. По мнению Приходько, певец совершил крайне глупый шаг для своей карьеры, когда уехал из Украины и надолго исчез из публичного пространства.

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Олег Винник сейчас / скрин из видео

"Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала – неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать... Думаю, если бы Олег остался здесь, помогал, организовывал митинги, ездил с концертами в поддержку ВСУ – боже, он бы не просто снова взлетел. Он был бы номер один. Суперномер один! Ну, ладно, ты уехал, но хотя бы не молчи. А он просто исчез на столько лет, а потом начал откуда-то вылезать и нести чушь, которая вызывает еще большее непонимание", - поделилась актриса.

Приходько особо подчеркнула, что ее разочарование усиливается еще и тем, что они с Винником родом из одного края - Черкасской области. На съемках актриса тепло приветствовала певца как земляка, однако теперь от прежнего уважения не осталось и следа. По мнению Приходько, запоздалые попытки исполнителя напомнить о себе и вернуться в украинское информационное пространство вряд ли помогут ему восстановить прежнюю популярность. Актриса считает, что после длительного отсутствия Винника украинская аудитория уже не встретит его так, как раньше.

Инна Приходько про Олега Винника / фото: instagram.com, Инна Приходько

"Я глубоко разочарована в этом человеке. Тем более что он мой земляк – из Жашковского района, учился в Каневе... А эти его попытки сейчас вернуться... Он же должен понимать, что никто его здесь уже не ждет с распростертыми объятиями", - резюмировала Приходько.

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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