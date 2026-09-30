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Делают массаж и готовят еду: P. Diddy получил привилегии в тюрьме за деньги

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 16:17
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По данным СМИ, P. Diddy в камере якобы пользуется мобильным телефоном и планшетом, а также употребляет дорогой алкоголь.
P. Diddy получил привилегии в тюрьме за деньги
P. Diddy получил привилегии в тюрьме за деньги / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

  • Несколько заключенных якобы выполняют для P. Diddy различные поручения
  • Артисту якобы удалось организовать доставку запрещенных предметов в тюрьму
  • Представитель P. Diddy прокомментировал слухи о подкупе сокамерников

Американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс), который сейчас отбывает наказание в федеральной тюрьме, якобы смог обеспечить себе особые условия содержания за деньги. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на одного из заключенных.

По словам собеседника телеканала, несколько других заключенных якобы выполняют для P. Diddy различные поручения. Они, как утверждается, убирают в его камере, готовят для него еду и даже делают рэперу массаж.

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Кроме того, источник заявил, что артисту якобы удалось организовать доставку запрещенных предметов в тюрьму. В частности, утверждается, что P. Diddy пользуется мобильным телефоном и планшетом, а также употребляет дорогой алкоголь.

P. Diddy отбывает наказание в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Источники, на которые ссылается NBC News, утверждают, что рэпер якобы тратит несколько тысяч долларов в месяц на взятки и обеспечение для себя более комфортных условий содержания.

При этом официального подтверждения этих утверждений в публикации нет.

Представитель рэпера отреагировал на сообщения

Представитель P. Diddy Джуда Энгельмайер прокомментировал репортаж NBC News в разговоре с USA Today.

PR-менеджер раскритиковал внимание СМИ к условиям содержания рэпера и заявил, что происходящее вокруг P. Diddy преподносится как сенсация, хотя речь якобы идет об обычной жизни заключенного.

"Единственная реальная новость заключается в том, что Шон продолжает отбывать наказание в соответствии с правилами и терпеливо ждет решения суда по своей апелляции", - заявил Энгельмайер.

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Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

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