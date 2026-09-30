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Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США: блогер раскрыл возможную причину

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 13:47
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Собеседник блогера утверждает, что Потап и Каменских изучают возможности для получения разрешения на постоянное проживание в США.
Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США
Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

  • Потап якобы интересовался у знакомых контактами американских юристов
  • Потап и Настя Каменских могут изучать возможность получения политического убежища в США

Последние публичные высказывания Потапа и Насти Каменских могли быть связаны не только с их творческой деятельностью. Украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что артисты, возможно, рассматривают варианты изменения своего миграционного статуса в США.

По словам Беспалова, он получил соответствующую информацию от источника в Майами, где сейчас находятся украинские исполнители. Собеседник блогера утверждает, что Потап и Каменских имеют временные визы и уже продолжительное время изучают возможности для получения разрешения на постоянное проживание в США.

видео дня

Что известно об адвокатах

Как утверждает источник Беспалова, Потап якобы неоднократно интересовался у знакомых контактами американских юристов, которые специализируются на миграционном праве.

Ранее, по словам собеседника блогера, супруги якобы рассматривали возможность оформления визы для людей с выдающимися способностями. Однако этот вариант, как утверждается, не подошел артистам.

Теперь, по версии источника, Потап и Настя Каменских могут изучать возможность получения политического убежища в США. Собеседник Беспалова предположил, что основанием для такого обращения артисты могли бы попытаться назвать политическое преследование.

При чем здесь интервью Потапа и Насти

Беспалов также связал возможные миграционные планы артистов с их недавними публичными заявлениями.

В частности, речь идет об интервью, которое российская журналистка Екатерина Гордеева записала с Потапом и Настей Каменских. Разговор вызвал заметный резонанс в украинском обществе.

Источник блогера предположил, что скандальная реакция на высказывания артистов могла быть частью заранее продуманной стратегии. По его версии, резонанс вокруг интервью потенциально мог использоваться как один из аргументов в будущем миграционном процессе.

При этом эти предположения пока не получили официального подтверждения.

На данный момент нет достоверной информации о том, что Потап и Настя Каменских действительно подали документы на получение политического убежища в США или намерены это сделать. Сами артисты также публично не подтверждали информацию о подобных планах.

Таким образом, версия о возможном обращении пары за политическим убежищем основывается исключительно на заявлениях Богдана Беспалова и его источника в Майами.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Скандал вокруг Потапа

Отметим, петиция с требованием лишить Потапенко звания "Заслуженный артист Украины" появилась на сайте президента 28 августа. Ее автор призвал главу государства рассмотреть этот вопрос в связи с публичными высказываниями артиста об украинском языке и культуре.

Поводом для обращения стал видеоролик, который Потап опубликовал 26 августа. В съемках также участвовала его жена - украинская певица Настя Каменских, которая, как и Потап, проживает за пределами Украины.

В первой части видео артисты изображают, что испытывают сильную боль, а затем появляются улыбающимися на яхте. Ролик сопровождался надписью: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода".

После публикации видео Потап и Настя Каменских оказались в базе украинского сайта "Миротворец".

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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