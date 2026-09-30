"Нас уже выписали": Соломия Витвицкая удивила выбором имени для сына

Известная украинская телеведущая поделилась трогательными кадрами с выписки.

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Соломия Витвицкая родила - выписка из роддома / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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Какое имя Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло дали первенцу

Кто встречал телеведущую на выписке из роддома

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая вместе с новорожденным сыном выписалась из столичного роддома. Встречать молодую маму с первенцем приехал ее возлюбленный - военный Алексей Ситайло. В Instagram звезда публикует трогательные семейные кадры.

"Нас сегодня уже выписали. Счастливы втроем", - написала Витвицкая.

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Счастливые родители не стали долго держать интригу и рассекретили имя малыша, а также объяснили его глубокий смысл. Как призналась Соломия, имя для первенца предложил ее супруг.

Соломия Витвицкая с сыном и мужем / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Мы с Алексеем хотели именно украинское имя - красивое, сильное и такое, которое подойдет нашему сыну. Устим - имя, которое предложил Алексей. А впоследствии мы выяснили, что оно происходит от латинского "justus" - "справедливый". Для нас это стало особенно символично, ведь свою жизнь и профессию Алексей связал с юриспруденцией", - поделилась Витвицкая.

По словам Соломии, имя сразу подошло малышу - после того как пара определилась с выбором, сын решил появиться на свет. Телеведущая также отметила особую символику чисел, связанную с днем рождения Устима, который родился 26 сентября 2026 года.

Соломию Витвицкую с сыном выписали из роддома / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"И еще выбрал неслучайную дату: нам подсказали, что по цифровой психологии 26-го числа рождаются люди с обостренным чувством справедливости. Наш Устим", - добавила телеведущая.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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