Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

Кристина Трохимчук
30 сентября 2026, 09:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир Ярославский страдает от проблем с глазами.
Владимир Ярославский - диагноз
Владимир Ярославский - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Ярославский

Вы узнаете:

  • Как Владимир Ярославский едва не лишился зрения
  • Какой новый диагноз поставили шеф-повару

Известный шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский откровенно рассказал подписчикам о проблемах со здоровьем. О своем диагнозе он сообщил в Instagram.

Кулинар признался, что в прошлом столкнулся с серьезной угрозой для зрения - отслоением сетчатки. К счастью, врачи вовремя диагностировали патологию и провели лазерное лечение. С тех пор Ярославский с особой ответственностью относится к регулярным медицинским чекапам, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.

видео дня
Владимир Ярославский мог ослепнуть
Владимир Ярославский мог ослепнуть / фото: instagram.com, Владимир Ярославский

"Когда-то я чуть не потерял зрение из-за отслоения сетчатки. К счастью, тогда все вовремя заметили и провели лазерное лечение. С тех пор глаза для меня - то, что лучше регулярно проверять, а не ждать, пока что-то начнет серьезно беспокоить. Новости хорошие - с сетчаткой все хорошо", - поделился знаменитый шеф-повар.

Несмотря на то что обследование сетчатки показало хорошие результаты, врачи обнаружили у Ярославского другую проблему. У шеф-повара диагностировали синдром сухого глаза. Ярославский описал дискомфортные симптомы, с которыми сталкивается ежедневно, но заверил, что уже приступил к курсу терапии.

Владимир Ярославский начал лечение
Владимир Ярославский начал лечение / скрин из видео

"Нашли другую проблему - синдром сухого глаза. У меня есть ощущение сухости, с утра постоянно хочется потереть глаза, а на холоде они иногда, наоборот, начинают слезиться. Как оказалось, это тоже может быть связано с сухостью глаза. Врач назначила лечение. Все буду делать, как сказали, а потом расскажу вам, как прошло лечение и ощущаю ли разницу", - пообещал кулинар.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о темной стороне славы. Актер признался, что погоня за идеальной формой ради культовых ролей переросла в нездоровую зацикленность на внешности и привела к расстройству пищевого поведения.

Также телеведущая Соломия Витвицкая, впервые ставшая матерью 26 сентября 2026 года, поделилась новыми нежными снимками новорожденного сына. Трогательную фотосессию с крошечными ножками малыша сделала подруга звезды Евгения Барилко.

Читайте также:

О персоне: Владимир Ярославский

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Ярославский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

09:30Синоптик
Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

09:29Украина
Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

09:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

Последние новости

10:37

"Нас уже выписали": Соломия Витвицкая удивила выбором имени для сына

10:14

Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

10:10

"Киевстар" повышает стоимость тарифов: кого коснутся изменения

10:08

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате, Израиль поднял истребители: что известно

09:56

"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
09:30

Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

09:29

Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

09:26

Покрова Пресвятой Богородицы-2026: когда отмечают и что нельзя делать

09:12

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атакиФото

Реклама
08:56

Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причинумнение

08:33

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

08:23

"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

07:56

Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

06:47

РФ ударила по Киеву и области баллистикой и дронами: есть жертвы и пострадавшиеФото

05:41

Мясорубка не режет, а разминает мясо: в чем причина и как легко решить проблему

05:00

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

04:32

Советский след в команде Трампа: кто стоял за кадровой политикой Белого домаВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

02:43

Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов

02:15

Климатический "монстр" набирает обороты: почему Эль-Ниньо внезапно разбушеваля

Реклама
01:04

Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

00:02

Угроза раскола Европы: эксперт предупредил, в чем опасность для Украины

29 сентября, вторник
23:56

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

23:10

РФ хочет парализовать Киев еще до начала зимы: The Economist раскрыл новые цели Кремля

22:58

Киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда в транспорте: названы даты

22:41

Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер патиВидео

22:14

Решил покончить: путинист Лепс сделал признание о своей жизни

22:12

О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году

22:10

Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадкиВидео

22:05

Провокации России против НАТО могут повлиять на помощь Украине: чего ждать

21:35

Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популяренВидео

21:25

Октябрь будет жарким: Зеленский раскрыл планы насчет дальнобойных ударов по РФВидео

20:15

Опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки картофеля: где ее применяют

20:10

В Украине разрабатывают новую тактику работы ПВО — что изменится

19:47

Осенний компост созреет в разы быстрее: что нужно добавить в кучу

19:43

Как платить меньше за отопление в 2026 году: уловка, которая работаетВидео

19:28

ФРГ и Франция резко меняют курс: раскрыт худший сценарий для Украины

19:14

В Кремле передали Украине секретный сигнал о перемирии — СМИ раскрыли подробности

19:12

Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

19:10

Путин резко увеличивает численность армии: Маляр о том, что на самом деле задумали в Кремлемнение

Реклама
18:38

Джонни Депп удивил странной выходкой: актер пожевал траву и запил ромомВидео

18:35

Осенняя уборка сада: почему идеальный порядок может навредитьВидео

18:14

Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.Видео

17:45

Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

17:35

Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять