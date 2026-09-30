"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

Вы узнаете:
- Как Владимир Ярославский едва не лишился зрения
- Какой новый диагноз поставили шеф-повару
Известный шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский откровенно рассказал подписчикам о проблемах со здоровьем. О своем диагнозе он сообщил в Instagram.
Кулинар признался, что в прошлом столкнулся с серьезной угрозой для зрения - отслоением сетчатки. К счастью, врачи вовремя диагностировали патологию и провели лазерное лечение. С тех пор Ярославский с особой ответственностью относится к регулярным медицинским чекапам, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.
"Когда-то я чуть не потерял зрение из-за отслоения сетчатки. К счастью, тогда все вовремя заметили и провели лазерное лечение. С тех пор глаза для меня - то, что лучше регулярно проверять, а не ждать, пока что-то начнет серьезно беспокоить. Новости хорошие - с сетчаткой все хорошо", - поделился знаменитый шеф-повар.
Несмотря на то что обследование сетчатки показало хорошие результаты, врачи обнаружили у Ярославского другую проблему. У шеф-повара диагностировали синдром сухого глаза. Ярославский описал дискомфортные симптомы, с которыми сталкивается ежедневно, но заверил, что уже приступил к курсу терапии.
"Нашли другую проблему - синдром сухого глаза. У меня есть ощущение сухости, с утра постоянно хочется потереть глаза, а на холоде они иногда, наоборот, начинают слезиться. Как оказалось, это тоже может быть связано с сухостью глаза. Врач назначила лечение. Все буду делать, как сказали, а потом расскажу вам, как прошло лечение и ощущаю ли разницу", - пообещал кулинар.
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О персоне: Владимир Ярославский
Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.
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