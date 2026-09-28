Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

Свежие кадры с Брюсом Уиллиссом поклонники чаще всего видят в социальных сетях его дочерей или жены Эммы Хеминг Уиллис.

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Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

Фотографией с отцом поделилась Таллула

Поклонники Брюса Уиллиса тепло отреагировали на новый снимок

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась в Instagram новым снимком с отцом. На фотографии она нежно целует актера, который в ответ улыбается.

71-летний Брюс Уиллис уже несколько лет практически не появляется на публике. Поэтому свежие кадры с ним поклонники чаще всего видят в социальных сетях его дочерей или жены Эммы Хеминг Уиллис.

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На этот раз фотографией с отцом поделилась Таллула. На снимке она прижимается к Брюсу и целует его в щеку, пока актер улыбается в камеру. Кадр позволяет увидеть, как сейчас выглядит звезда голливудских боевиков.

"Такой милый!" - лаконично подписала публикацию Таллула.

Поклонники Брюса Уиллиса тепло отреагировали на новый снимок. В комментариях они оставляли слова поддержки и любви актеру.

"Отправляю ему океан любви", "Это так мило и красиво", "Безусловная любовь", - писали пользователи сети.

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом / Фото: instagram.com/buuski

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В 2022 году семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру после диагностированной афазии. Это состояние повлияло на его способность говорить и стало причиной ухода из кино.

Позже врачи уточнили диагноз. Стало известно, что у Уиллиса лобно-височная деменция - прогрессирующее заболевание, которое на сегодняшний день не имеет лечения.

В феврале 2023 года родные актера публично рассказали о его состоянии. С тех пор Брюс Уиллис практически не появляется на публике, а его близкие стараются проводить с ним как можно больше времени и периодически публикуют семейные фотографии.

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О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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