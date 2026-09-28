Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

Кратко:
- Фотографией с отцом поделилась Таллула
- Поклонники Брюса Уиллиса тепло отреагировали на новый снимок
Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась в Instagram новым снимком с отцом. На фотографии она нежно целует актера, который в ответ улыбается.
71-летний Брюс Уиллис уже несколько лет практически не появляется на публике. Поэтому свежие кадры с ним поклонники чаще всего видят в социальных сетях его дочерей или жены Эммы Хеминг Уиллис.
На этот раз фотографией с отцом поделилась Таллула. На снимке она прижимается к Брюсу и целует его в щеку, пока актер улыбается в камеру. Кадр позволяет увидеть, как сейчас выглядит звезда голливудских боевиков.
"Такой милый!" - лаконично подписала публикацию Таллула.
Поклонники Брюса Уиллиса тепло отреагировали на новый снимок. В комментариях они оставляли слова поддержки и любви актеру.
"Отправляю ему океан любви", "Это так мило и красиво", "Безусловная любовь", - писали пользователи сети.
Что известно о болезни Брюса Уиллиса
В 2022 году семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру после диагностированной афазии. Это состояние повлияло на его способность говорить и стало причиной ухода из кино.
Позже врачи уточнили диагноз. Стало известно, что у Уиллиса лобно-височная деменция - прогрессирующее заболевание, которое на сегодняшний день не имеет лечения.
В феврале 2023 года родные актера публично рассказали о его состоянии. С тех пор Брюс Уиллис практически не появляется на публике, а его близкие стараются проводить с ним как можно больше времени и периодически публикуют семейные фотографии.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, российская журналистка Божена Рынска, которая осудила полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, уехала из РФ и поселилась в Латвии, прокомментировала смерть путинского лизоблюда Сергея Соседова.
Украинская актриса Олеся Надеева, известная по сериалу "Обратное направление", рассказала о ДТП, участницей которого стала в Киеве. Авария произошла вечером 27 сентября. В этот день артистка находилась на съемках, а после их окончания возвращалась домой на маршрутке. По словам Надеевой, она была сильно измотана из-за ночных и дневных атак на Киев и хотела как можно скорее оказаться дома.
Вас также может заинтересовать:
- "Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура
- Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж: на создание ее платья ушло 712 часов
- Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"
О персоне: Брюс Уиллис
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред