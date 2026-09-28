'Страшная авария': украинская актриса попала в ДТП в Киеве

Олеся Надеева находилась на съемках, а после их окончания возвращалась домой на маршрутке.

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Олеся Надеева попала в ДТП в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olesianadieieva

Кратко:

Авария произошла вечером 27 сентября

Актриса отделалась сильным испугом

Украинская актриса Олеся Надеева, известная по сериалу "Обратное направление", рассказала о ДТП, участницей которого стала в Киеве.

Авария произошла вечером 27 сентября. В этот день артистка находилась на съемках, а после их окончания возвращалась домой на маршрутке. По словам Надеевой, она была сильно измотана из-за ночных и дневных атак на Киев и хотела как можно скорее оказаться дома. Об этом Надеева написала на своей странице а Instagram.

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Однако дорога домой обернулась для актрисы сильным стрессом. Маршрутка, в которой она ехала, оказалась рядом с моментом столкновения автомобилей.

"Ехала домой после съемок, на которые тоже едва дошла из-за шахедных атак, постоянно сбивали, очень громко, вся тряслась от страха. Хотела поскорее добраться домой и почувствовать покой, а почувствовала полный п...дец", - рассказала артистка.

По словам Надеевой, ДТП произошло непосредственно перед маршруткой. Водитель успел резко затормозить, однако избежать столкновения полностью не удалось - транспорт частично врезался в автомобиль.

Резкая остановка и сам момент аварии сильно напугали пассажиров. Актриса признается, что сначала даже не поняла, что произошло, и решила, что это мог быть прилет.

"Благодарю Бога, своего ангела-хранителя, потому что маршрутка, в которой я ехала, была прямо перед машиной, которая полностью разбита. Не знаю, как мне повезло. Невероятно страшное ДТП, есть погибшие", - сообщила Надеева.

Она добавила, что после столкновения пассажиры маршрутки одновременно закричали. По словам актрисы, все произошло настолько быстро, что она успела лишь услышать громкий звук и увидеть яркую вспышку.

"Мы в маршрутке все закричали от резкой остановки, и наш водитель немного врезался, конечно, потому что это произошло очень быстро. Честно, я думала, что это прилет, потому что был такой громкий звук, яркий красный свет и дым, просто ужас", - поделилась артистка.

Физически Надеева не пострадала. По ее словам, она отделалась сильным испугом.

Фото: instagram.com/stories/olesianadieieva

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О персоне: Олеся Надеева Олеся Надеева - украинская актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря главной роли Дарины в сериале "Обратное направление". Олеся родом из Херсонской области. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего продолжила строить карьеру в Киеве. Помимо актерского мастерства, она также профессионально занимается фотографией. В сентябре 2026 года стало известно, что актриса выходит замуж. После пяти лет отношений ей сделал предложение ее коллега-актер.

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