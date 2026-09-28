Джеджула показал всех детей от разных браков вместе

Кратко:
- Как выглядят дети Джеджулы
- Как он подписал фото
Популярный телеведущий Андрей Джеджула, который женат уже в третий раз, показал милое фото со всеми своими детьми от разных жен.
Соответствующим фото звезда поделился на своей странице в Instagram.
На кадре артист позирует вместе с сыном и двумя дочерьми. Снимок получился тёплым и семейным, а сам Джеджула лаконично подписал публикацию: "Мои солнышки".
Как известно, у шоумена трое детей от разных отношений. Судя по опубликованным кадрам, сейчас он проводит время с семьёй на отдыхе - вероятно, в Буковеле.
Напомним, старший сын Даниэль родился в отношениях с танцовщицей Сантой Димопулос, дочь Аделина - от брака с блогером Юлией Леус, а младшая Эмилия появилась уже в новом союзе, который артист предпочитает не афишировать.
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Отметим, как сообщал Главред, известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала матерью. 26 сентября 2026 года 46-летняя звезда родила сына и сразу поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram.
Ранее также пропагандистка и разжигательница ненависти к украинцам Симоньян показала своих детей.
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О персоне: Андрей Джеджула
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
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