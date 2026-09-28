Дочь запроданки Лорак София Налчаджиоглу не знает грамматики русского языка.

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София Налчаджиоглу явно не учится в школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchik_sk

Кратко:

Как опозорилась дочь Лорак

Что она написала в сети

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак София, которая в этом году начала обучение в 9-ом классе, снова ошарашила своей абсолютной безграмотностью.

15-летняя девочка, которая учится в московской элитной гимназии, не может написать самое элементарное.

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Так, София Началджиоглу решила поздравить свою мать-путинистку с днем рождения. На ее странице в Instagram, под постом о том, как Лорак поздравляет сама себя, подросток написала "с днем рождениям". Между тем, правильная форма поздравления звучит так: "с днем рождения".

Дочь запроданки Лорак удивляет незнанием элементарных вещей / Скриншот Instagram/anilorak

Странно, что ученица 9-го класса элитной гимназии не знает элементарных вещей, которые проходят дети младшей школы.

Отметим, что это не первый раз, когда девочка демонстрирует полное отсутствие знаний, как в ее теперь родном русском языке, так и в английской грамматике.

София Налчаджиоглу и ее "грамотность"/ фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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