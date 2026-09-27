"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

Звезда сериала "Будиночок на щастя" откровенно рассказал об отношении к бывшей коллеге.

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Назар Заднепровский про Галину Безрук / коллаж: Главред, фото: Театр Франка; instagram.com, Галина Безрук

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Где сейчас Галина Безрук

Что Назар Заднепровский знает о жизни актрисы

Известный украинский актер Назар Заднепровский прокомментировал позицию актрисы Галины Безрук, с которой ранее делил съемочную площадку популярного сериала "Будиночок на щастя". В интервью OBOZ.UA он рассказал, поддерживает ли связь с бывшей коллегой.

После начала полномасштабного вторжения актриса осталась в стране-агрессоре, предпочтя карьеру и семью в РФ своей родине. Заднепровский признался, что больше не поддерживает связь с артисткой, хотя до него доходят новости о событиях в ее жизни.

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Галина Безрук - дочь / фото: instagram.com, Галина Безрук

"Мне кто-то рассказывал, что она развелась, родила вторую дочь. Но мы с ней не общаемся, поэтому каких-либо поздравлений или личных сообщений не было. Я желаю, конечно, всего наилучшего ее детям", - поделился актер.

Назар Заднепровский твердо подчеркнул, что возобновление былых теплых и коллегиальных отношений между ними больше невозможно. Актер дал понять, что после произошедшего их пути окончательно разошлись.

Галина Безрук - позиция / фото: instagram.com, Галина Безрук

"Наши пути разошлись. Есть вещи, после которых уже не получается вернуться к прежнему общению", - резюмировал артист.

Напомним, Галина Безрук получила известность благодаря ролям в украинских сериалах "Слуга народу", "Останній мо**аль" и "Будиночок на щастя". Однако после начала полномасштабного вторжения в 2022 году актриса осталась жить в РФ и заявила, что выбирает семью, а не родину.

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О персоне: Галина Безрук Галина Безрук – украинская и российская актриса, певица. В 2012 году стала финалисткой вокального шоу "Голос країни 2". Актриса сериалов "Слуга народа", "Последний мо**аль" и "Домик к счастью".

Умалчивает российско-украинскую войну и остается жить и работать в России.

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