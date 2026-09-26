Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признание

Песня "Limelight" для рок-группы Rush стала не просто композицией о жизни рок-звезд, а личным высказыванием о цене известности.

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В 1981 году песня "Limelight" поднялась до 55-й строчки чарта Billboard Hot 100 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rush

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В 1981 году песня "Limelight" поднялась до 55-й строчки чарта Billboard Hot 100

Трек вошел в восьмой студийный альбом Rush - "Moving Pictures"

Песня "Limelight" канадской рок-группы Rush получила неожиданное признание спустя более четырех десятилетий после своего выхода. Издание Guitar World включило гитарное соло Алекса Лайфсона в список 50 величайших гитарных соло в истории, присудив ему 26-е место. Об этом пишет Parade.

При этом сама композиция не стала лидером американского чарта Billboard Hot 100. После выхода в 1981 году "Limelight" поднялась лишь до 55-й строчки и провела в рейтинге девять недель.

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Трек вошел в восьмой студийный альбом Rush - "Moving Pictures", который увидел свет в феврале 1981 года. Эта пластинка стала одним из знаковых релизов в истории группы. Музыканты сохранили характерные элементы прогрессивного рока, но при этом сделали звучание более доступным для массовой аудитории.

Помимо "Limelight", в альбом вошли такие известные композиции, как "Tom Sawyer", "Red Barchetta" и "YYZ". Со временем они стали одними из самых узнаваемых песен Rush.

Особое внимание Guitar World привлекло гитарное соло Алекса Лайфсона в "Limelight". В отличие от многих технически сложных партий, оно построено не на скорости, а на мелодичности и эмоциональности. При создании звучания гитарист использовал подтяжки струн, дилей и реверберацию.

В одном из архивных интервью Guitar World Лайфсон рассказывал, что некоторое время искал подходящее звучание для партии. Однако после того, как музыкантам удалось определиться с необходимым эффектом, запись соло прошла достаточно легко. Позже гитарист называл эту партию одной из своих любимых и подчеркивал ее эмоциональную составляющую.

Особенность "Limelight" заключается не только в музыкальной части. Автором текста стал барабанщик и автор песен Rush Нил Пирт, который посвятил композицию обратной стороне популярности - постоянному вниманию со стороны публики и стремлению сохранить личное пространство.

Пирт связывал текст с собственным опытом интроверта, которому было непросто привыкнуть к публичности и славе. Поэтому "Limelight" для Rush стала не просто песней о жизни рок-звезд, а личным высказыванием о цене известности и попытке сохранить собственную жизнь за пределами сцены.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Rush Rush - канадская рок-группа, ставшая одним из самых влиятельных и знаковых коллективов в истории прогрессивного рока и хард-рока. Группа была основана в сентябре 1968 года в Торонто. За время своего существования она оказала колоссальное влияние на развитие прогрессив-метала и альтернативного рока. Практически всю свою историю (с 1974 года) группа выступала как трио в неизменном составе. Фронтменом, вокалистом, басистом и клавишником группы был Гедди Ли, чей уникальный высокий голос и сложные, техничные бас-гитарные партии стали визитной карточкой звучания коллектива. За гитарное мастерство, мощные риффы и атмосферные соло-партии отвечал Алекс Лайфсон, один из основателей группы, который умело сочетал тяжелый рок с акустическими элементами и сложными гармониями. Третьим участником трио был барабанщик и основной автор текстов Нил Пирт. Он признан одним из величайших барабанщиков в истории рок-музыки благодаря своей феноменальной технике, масштабным ударным установкам и глубоким, философским текстам песен, основанным на литературе, науке и фантастике. Группа официально прекратила свое существование в январе 2018 года, когда Алекс Лайфсон объявил о завершении деятельности коллектива. В январе 2020 года из жизни ушел барабанщик Нил Пирт, что окончательно исключило возможность воссоединения.

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