Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признание

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 22:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Песня "Limelight" для рок-группы Rush стала не просто композицией о жизни рок-звезд, а личным высказыванием о цене известности.
В 1981 году песня
В 1981 году песня "Limelight" поднялась до 55-й строчки чарта Billboard Hot 100 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rush

Кратко:

  • В 1981 году песня "Limelight" поднялась до 55-й строчки чарта Billboard Hot 100
  • Трек вошел в восьмой студийный альбом Rush - "Moving Pictures"

Песня "Limelight" канадской рок-группы Rush получила неожиданное признание спустя более четырех десятилетий после своего выхода. Издание Guitar World включило гитарное соло Алекса Лайфсона в список 50 величайших гитарных соло в истории, присудив ему 26-е место. Об этом пишет Parade.

При этом сама композиция не стала лидером американского чарта Billboard Hot 100. После выхода в 1981 году "Limelight" поднялась лишь до 55-й строчки и провела в рейтинге девять недель.

видео дня

Трек вошел в восьмой студийный альбом Rush - "Moving Pictures", который увидел свет в феврале 1981 года. Эта пластинка стала одним из знаковых релизов в истории группы. Музыканты сохранили характерные элементы прогрессивного рока, но при этом сделали звучание более доступным для массовой аудитории.

Помимо "Limelight", в альбом вошли такие известные композиции, как "Tom Sawyer", "Red Barchetta" и "YYZ". Со временем они стали одними из самых узнаваемых песен Rush.

Особое внимание Guitar World привлекло гитарное соло Алекса Лайфсона в "Limelight". В отличие от многих технически сложных партий, оно построено не на скорости, а на мелодичности и эмоциональности. При создании звучания гитарист использовал подтяжки струн, дилей и реверберацию.

В одном из архивных интервью Guitar World Лайфсон рассказывал, что некоторое время искал подходящее звучание для партии. Однако после того, как музыкантам удалось определиться с необходимым эффектом, запись соло прошла достаточно легко. Позже гитарист называл эту партию одной из своих любимых и подчеркивал ее эмоциональную составляющую.

Особенность "Limelight" заключается не только в музыкальной части. Автором текста стал барабанщик и автор песен Rush Нил Пирт, который посвятил композицию обратной стороне популярности - постоянному вниманию со стороны публики и стремлению сохранить личное пространство.

Пирт связывал текст с собственным опытом интроверта, которому было непросто привыкнуть к публичности и славе. Поэтому "Limelight" для Rush стала не просто песней о жизни рок-звезд, а личным высказыванием о цене известности и попытке сохранить собственную жизнь за пределами сцены.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Rush

Rush - канадская рок-группа, ставшая одним из самых влиятельных и знаковых коллективов в истории прогрессивного рока и хард-рока.

Группа была основана в сентябре 1968 года в Торонто. За время своего существования она оказала колоссальное влияние на развитие прогрессив-метала и альтернативного рока.

Практически всю свою историю (с 1974 года) группа выступала как трио в неизменном составе.

Фронтменом, вокалистом, басистом и клавишником группы был Гедди Ли, чей уникальный высокий голос и сложные, техничные бас-гитарные партии стали визитной карточкой звучания коллектива.

За гитарное мастерство, мощные риффы и атмосферные соло-партии отвечал Алекс Лайфсон, один из основателей группы, который умело сочетал тяжелый рок с акустическими элементами и сложными гармониями.

Третьим участником трио был барабанщик и основной автор текстов Нил Пирт. Он признан одним из величайших барабанщиков в истории рок-музыки благодаря своей феноменальной технике, масштабным ударным установкам и глубоким, философским текстам песен, основанным на литературе, науке и фантастике.

Группа официально прекратила свое существование в январе 2018 года, когда Алекс Лайфсон объявил о завершении деятельности коллектива. В январе 2020 года из жизни ушел барабанщик Нил Пирт, что окончательно исключило возможность воссоединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
музыка песня шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"

Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"

22:20Stars
Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл детали

Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл детали

22:10Украина
РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

20:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 36 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 36 с

Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

Как утеплить пол без ремонта: эксперты назвали простые варианты

Армия РФ оказалась в ловушке: ВСУ прорвали линию фронта, подробности от Свитана

Армия РФ оказалась в ловушке: ВСУ прорвали линию фронта, подробности от Свитана

Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

Магнитная буря ударит с новой силой: Землю охватил 5-балльный шторм

Магнитная буря ударит с новой силой: Землю охватил 5-балльный шторм

Последние новости

23:08

Резкий скачок стоимости топлива: эксперт раскрыл, что будет с ценами

22:51

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признаниеВидео

22:21

Невзоров: после "гастролей" мощей Донского потери россиян выросли втроемнение

22:20

Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"Видео

22:10

Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл деталиВидео

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
21:26

"Немножко провинился": муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

20:39

РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

20:32

Лавров в истерике из-за западной помощи Украине раскрыл планы продолжения войны

19:52

"Мы тебя очень ждали": Соломия Витвицкая родила первенца

Реклама
19:30

Бананы не почернеют уже через пару дней: раскрыт хитрый способ храненияВидео

18:57

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

18:54

Осенняя обработка сада от болезней: что сделать сейчас, чтобы не переплачиватьВидео

18:32

Переговоры Зеленского с Путиным: Трамп назвал вероятные сроки заключения сделкиВидео

18:21

Почему 27 сентября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

18:16

4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине

18:05

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на сменуВидео

17:58

Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля

17:44

Миссия — спасать жизни: 450 выездов на передовую Валерия Дубиля и БФ молодежной инициативы "Надежда"Фото

17:44

"У меня багаж травм": Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода

17:28

О порошке можно забыть: как быстро отстирать масляные пятна на одеждеВидео

Реклама
17:18

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

17:17

Свекла не сгниет и не прорастёт до весны: огородник раскрыл свой секретВидео

16:58

Почему дети Кличко не воюют на фронте: мэр Киева назвал причину

16:49

Конец черной полосы: какие три знака зодиака забудут о финансовых проблемах

16:28

В Сумах гремели взрывы, РФ сбросила КАБы на жилые дома: есть жертвы и раненыеФото

16:05

Украина готова к немедленному прекращению огня: Буданов раскрыл позицию РФ

16:04

Морковь будет дольше свежей: ученый назвал правильный способ хранения

16:01

Старые зубные щетки не стоит выбрасывать: варианты повторного использования

15:50

РФ готовит масштабное наступление на 4 направлениях и бросит технику: когда оно начнётся

15:18

Судмедэксперты назвали причину смерти Сергея Соседова – детали

15:12

Пора готовить клубнику к зиме: чем подкормить кусты в сентябре и октябреВидео

14:51

От чего зависит продолжительность декретного отпуска в 2026 году: объяснение ПФУ

14:36

Говорить "дверной косяк" неправильно — как называется эта часть двери

14:31

Как избавиться от нагара на электроплите: инженер LG назвал безопасный метод

14:31

Силы обороны массированно ударили "Нептунами" и реактивными дронами по РФ - куда попали

14:20

Планировала ребенка с мужем-военным: в Киеве удар РФ убил Марию Евженко

13:52

Счет за свет значительно уменьшится — какие приборы нужно выключать на ночь

13:44

Какие вазоны нельзя оставлять на балконе, когда ночная температура падает до +10°С

13:43

Заморозки не помеха: как вырастить батат на подоконнике из магазинного клубняВидео

13:40

Путин согласился рассмотреть введение военного положения в РФ: что известно

Реклама
13:03

Patriot, энергетическое перемирие и не только: что привез Зеленский с Генассамблеи ООН

12:55

Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа

12:45

Как отбелить тюль от серости: средства из кухни возвращают снежную белизну

12:41

Затхлый запах исчезнет, если положить в шкаф одну вещь с кухни — что именно

12:18

Когда нужно включать отопление дома: эксперт удивил ответом

12:03

Новая идеология Украины: Андрусив рассказал, есть ли у Украины шансмнение

11:59

Когда сажать тюльпаны осенью: садовод назвала идеальную температуруВидео

11:55

Будет тепло без обогревателей: простой трюк викторианцев, блокирующий холод

11:33

Украину накрыло долгожданное потепление, но радоваться рано: чем разочарует погода

10:55

Гороскоп на сегодня, 27 сентября: Львам — прибыль, Скорпионам — ссора

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять