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Судмедэксперты назвали причину смерти Сергея Соседова – детали

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 15:18
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Как пишут российские СМИ, результаты экспертизы уже сообщили его близким, однако официально их пока не обнародовали.
Судмедэксперты назвали причину смерти Сергея Соседова
Судмедэксперты назвали причину смерти Сергея Соседова / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/sosedov.official

Кратко:

  • Смерть наступила в результате тяжелой травмы
  • Предварительно, похороны Сергея Соседова состоятся 1 октября

Российские судебно-медицинские эксперты установили предварительную причину смерти телеведущего-путиниста и музыкального критика Сергея Соседова. Как пишут российские СМИ, результаты экспертизы уже сообщили его близким, однако официально их пока не обнародовали.

По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате тяжелой травмы. У Соседова диагностировали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга - все эти повреждения стали последствиями падения.

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Таким образом, ранее появившаяся версия о том, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, предварительно не подтверждается. По информации российских СМИ, если бы падению предшествовали тромбоэмболия или проблемы с сердцем, это также должно было отразиться в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что трагедия произошла утром 23 сентября в гостинице в Якутии, куда Соседов приехал на конкурс красоты. После выхода на перекур телеведущий возвращался в свой номер, однако на лестнице между первым и вторым пролетами потерял равновесие и упал. При падении он ударился затылком о плиточный пол.

Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Однако запись пока не была обнародована: сообщалось, что правоохранительные органы изъяли материалы. В момент происшествия рядом с Соседовым никого не было.

Предварительно, похороны Сергея Соседова состоятся в четверг, 1 октября.

Сергей Соседов - позиция по войне в Украине

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Сергей Соседов публично поддержал действия российских властей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году музыкальный критик также выступал с заявлениями в поддержку действий России и критиковал российских артистов, которые осудили войну или покинули страну.

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О персоне: Сергей Соседов

Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы.

С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.

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