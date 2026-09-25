"Возникают мысли сбежать": Наталка Денисенко сделала неожиданное признание

Актриса поделилась с поклонниками личными откровениями о жизни во время войны

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Наталка Денисенко про выезд из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Почему Наталка Денисенко не выехала за границу во время войны

Как сын актрисы ладит с ее новым мужем

Известная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на волнующие вопросы о жизни в условиях войны. По словам знаменитости, постоянные российские атаки невольно подталкивают ее к мыслям о смене места жительства.

Артистка призналась, что после тяжелых ночных обстрелов у нее регулярно возникают мысли об отъезде, но ее удерживает непреодолимое внутреннее желание оставаться в Украине.

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Почему Наталка Денисенко не уехала из Украины / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Было и есть непреодолимое внутреннее желание оставаться здесь! Хотя, возможно, если бы я в полной мере могла работать за границей, то это желание изменилось… Потому что часто после таких ночей возникают мысли сбежать! Очень верю, что скоро мы переживем этот весь ужас", - поделилась Денисенко.

Звезда упомянула и изменения во внешности, связанные с пережитым стрессом. Она призналась, что в последнее время ощутимо поправилась: сейчас ее вес составляет 48 килограммов вместо прежних 45.

Актриса также пролила свет на семейные взаимоотношения и организацию быта после перемен в личной жизни. Поклонников интересовало, как ее сын Андрюша относится к новому супругу звезды. Наталка заверила, что в семье царит полное взаимопонимание.

Наталка Денисенко - личная жизнь / скрин из видео

"Андрюша прекрасно ладит с моим мужем, он понимает абсолютно все, потому что я все ему объясняла", - подчеркнула актриса.

Что касается бывшего супруга, актера Андрея Фединчика, то с ним Денисенко поддерживает контакт исключительно ради общего ребенка. По словам артистки, им удалось наладить нейтральный диалог ради сына, однако никакое другое общение между ними уже невозможно.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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