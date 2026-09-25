Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа

Супруги родились в один день - 25 сентября, но с разницей в 25 лет.

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Зета-Джонс нежно поздравила мужа с 82-летием / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas

Кратко:

На фотографии супруги находятся прямо в океане

По словам актера, Кэтрин стала для него настоящей "магией"

Актриса Кэтрин Зета-Джонс публично поздравила своего супруга Майкла Дугласа с днем рождения. В честь 82-летия голливудского актера 57-летняя оскароносная звезда поделилась романтическим кадром из их совместного отдыха.

На фотографии в Instagram супруги находятся прямо в океане. Кэтрин и Майкл стоят в воде и нежно целуются перед камерой. Для поздравления актриса выбрала особенно личный момент, подчеркнув, что даже спустя много лет брака в их отношениях по-прежнему сохраняются любовь и романтика.

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"С днем рождения, любимый! Поцелуй в день рождения для моего мужа Майкла - разделить с тобой этот особенный день так же прекрасно, как и сам этот день. Люблю тебя", - написала Зета-Джонс в подписи к снимку.

Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас тоже поздравил жену

У Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа есть еще одна необычная семейная особенность: супруги отмечают день рождения в одну дату - 25 сентября. При этом разница в возрасте между ними составляет 25 лет.

В свой праздник актер также посвятил жене публикацию в Instagram. Дуглас вспомнил, как впервые увидел будущую супругу на экране и понял, что испытывает к ней особенные чувства.

По словам актера, Кэтрин стала для него настоящей "магией", которая была гораздо сильнее обычного восхищения красотой. Он признался, что никогда прежде не влюблялся, просто посмотрев фильм.

"Я никогда раньше не влюблялся, смотря фильм. Пока не увидел Кэтрин. Она была магической - выходящей далеко за пределы простой красоты. И я был уверен, как никогда ни в чем другом, что именно она та самая", - написал Дуглас.

Актер добавил, что подобные моменты могут случиться лишь однажды в жизни, если человеку повезет, и завершил поздравление признанием в любви. Он также отметил, что эта история вошла в его мемуары "One Helluva Ride".

Будущие супруги познакомились в конце 1990-х годов, а в ноябре 2000-го официально поженились в Нью-Йорке.

В семье двое общих детей - 26-летний Дилан и 23-летняя Керис. Кэтрин и Майкл регулярно публикуют совместные фотографии и публично поздравляют друг друга с важными датами.

Майкл Дуглас приезжал в Киев

В сентябре 2024 года Майкл Дуглас впервые посетил Украину. Вместе с сыном Диланом актер приехал в Киев в качестве специального гостя четвертого Саммита первых леди и джентльменов.

Во время визита Дуглас побывал в Михайловском Златоверхом соборе, Андреевской церкви и на Владимирской горке. Также актер посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

После возвращения из Киева голливудская звезда поделился впечатлениями от поездки. По его словам, украинская столица произвела на него гораздо более сильное впечатление, чем он ожидал. Дуглас назвал Киев "волшебным городом" и "фантастическим мегаполисом", отдельно отметив архитектуру, культуру и "удивительную энергетику" столицы.

Актер также говорил о своих впечатлениях от украинцев. В общении с журналистами он назвал народ Украины "удивительно сильным" и "объединенным".

Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

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О персоне: Майкл Дуглас Майкл Кирк Дулас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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