Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 13:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Супруги родились в один день - 25 сентября, но с разницей в 25 лет.
Зета-Джонс нежно поздравила мужа с 82-летием
Зета-Джонс нежно поздравила мужа с 82-летием / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas

Кратко:

  • На фотографии супруги находятся прямо в океане
  • По словам актера, Кэтрин стала для него настоящей "магией"

Актриса Кэтрин Зета-Джонс публично поздравила своего супруга Майкла Дугласа с днем рождения. В честь 82-летия голливудского актера 57-летняя оскароносная звезда поделилась романтическим кадром из их совместного отдыха.

На фотографии в Instagram супруги находятся прямо в океане. Кэтрин и Майкл стоят в воде и нежно целуются перед камерой. Для поздравления актриса выбрала особенно личный момент, подчеркнув, что даже спустя много лет брака в их отношениях по-прежнему сохраняются любовь и романтика.

видео дня

"С днем рождения, любимый! Поцелуй в день рождения для моего мужа Майкла - разделить с тобой этот особенный день так же прекрасно, как и сам этот день. Люблю тебя", - написала Зета-Джонс в подписи к снимку.

Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа
Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас тоже поздравил жену

У Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа есть еще одна необычная семейная особенность: супруги отмечают день рождения в одну дату - 25 сентября. При этом разница в возрасте между ними составляет 25 лет.

В свой праздник актер также посвятил жене публикацию в Instagram. Дуглас вспомнил, как впервые увидел будущую супругу на экране и понял, что испытывает к ней особенные чувства.

По словам актера, Кэтрин стала для него настоящей "магией", которая была гораздо сильнее обычного восхищения красотой. Он признался, что никогда прежде не влюблялся, просто посмотрев фильм.

"Я никогда раньше не влюблялся, смотря фильм. Пока не увидел Кэтрин. Она была магической - выходящей далеко за пределы простой красоты. И я был уверен, как никогда ни в чем другом, что именно она та самая", - написал Дуглас.

Актер добавил, что подобные моменты могут случиться лишь однажды в жизни, если человеку повезет, и завершил поздравление признанием в любви. Он также отметил, что эта история вошла в его мемуары "One Helluva Ride".

Будущие супруги познакомились в конце 1990-х годов, а в ноябре 2000-го официально поженились в Нью-Йорке.

В семье двое общих детей - 26-летний Дилан и 23-летняя Керис. Кэтрин и Майкл регулярно публикуют совместные фотографии и публично поздравляют друг друга с важными датами.

Майкл Дуглас приезжал в Киев

В сентябре 2024 года Майкл Дуглас впервые посетил Украину. Вместе с сыном Диланом актер приехал в Киев в качестве специального гостя четвертого Саммита первых леди и джентльменов.

Во время визита Дуглас побывал в Михайловском Златоверхом соборе, Андреевской церкви и на Владимирской горке. Также актер посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

После возвращения из Киева голливудская звезда поделился впечатлениями от поездки. По его словам, украинская столица произвела на него гораздо более сильное впечатление, чем он ожидал. Дуглас назвал Киев "волшебным городом" и "фантастическим мегаполисом", отдельно отметив архитектуру, культуру и "удивительную энергетику" столицы.

Актер также говорил о своих впечатлениях от украинцев. В общении с журналистами он назвал народ Украины "удивительно сильным" и "объединенным".

Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа
Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Фрэнсис Бин Кобейн впервые за восемь лет совершила официальный выход на красную дорожку, посетив показ фильма "The Deputy" в Лос-Анджелесе. Дочь Курта Кобейна привлекла внимание эффектным образов с винтажными элементами.

27-летний фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон. Свадебная церемония состоялась 24 сентября в итальянском городе Монтальчино, расположенном в живописной Тоскане.

Читайте также:

О персоне: Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Кэтрин Зета-Джонс Майкл Дуглас новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

14:07Фронт
Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

14:02Синоптик
Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Последние новости

14:07

"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

14:02

Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

13:54

Три знака зодиака совсем скоро увидят результаты своих стараний - кто они

13:45

"Возникают мысли сбежать": Наталка Денисенко сделала неожиданное признание

13:19

Одежда высохнет гораздо быстрее без сушилки — что нужно сделать

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
13:19

Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа

13:19

Как перевести окна в зимний режим и зачем это делать ещё осенью

12:51

Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

12:39

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Реклама
12:14

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

12:04

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зимуФото

11:58

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

11:38

"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

11:23

Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

11:17

"Будет очень короткой": в России анонсировали новую "СВО", подробности

11:07

"Ты крутой, но не справляешься": эксперт объяснил, как Зеленский подколол Трампа

10:57

Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

10:57

Как быстро почистить чеснок: лишь один из популярных лайфхаков реально работаетВидео

10:52

Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию

Реклама
10:25

Что нельзя хранить под кроватью: эксперты назвали вещи, которые легко повредить

10:14

Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома

09:49

Умерла знаменитая актриса и вдова Высоцкого — что известно

09:42

"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

09:31

РФ ударила в жилой дом на Печерске в Киеве: погиб 14-летний пареньФото

09:18

Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения

08:31

Россияне ударили по двум больницам в Запорожье, вспыхнул пожар: что известноФото

08:17

Гороскоп на завтра, 26 сентября: Девам — сюрприз, Весам — раздражение

07:43

Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

06:58

Армия РФ ночью атаковали Киев: есть пострадавший, повреждена многоэтажка

06:11

Каспаров: российская оппозиция просто подняла Путину явкумнение

05:43

Тест на IQ: нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд

05:15

Самойлова решила отобрать четверых детей у путиниста Джигана: "Подала иск"

04:41

Осенний клад для сада и огорода: как превратить опавшие листья в натуральное удобрение

04:09

Когда обрезать абрикос осенью: какие ветки оставить, а какие срезатьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

03:33

Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусомВидео

03:01

Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

02:15

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

01:12

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

Реклама
24 сентября, четверг
23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять