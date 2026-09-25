Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 12:14обновлено 25 сентября, 12:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон.
Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон
Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/damianodavid, instagram.com/dovecameron

Кратко:

  • Дамиано Давид и Дав Камерон сыграли свадьбу в Тоскане
  • Свадьба прошла в закрытом формате

27-летний фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон. Свадебная церемония состоялась 24 сентября в итальянском городе Монтальчино, расположенном в живописной Тоскане. Первые кадры с торжества появились в Instagram редакции Vogue.

Бракосочетание провел мэр Монтальчино Сильвио Франческелли. На церемонию знаменитости приехали вместе на кремовом кабриолете Lancia Flavia, который проследовал через центр города к зданию ратуши.

видео дня

Как пишет итальянское издание La Nazione, появление пары вызвало интерес не только у приглашенных гостей. Возле ратуши собрались местные жители, туристы и поклонники музыканта и актрисы.

Свадьба прошла в закрытом формате - церемонию провели в зале заседаний городского совета, расположенном в историческом Палаццо Комунале. На торжестве присутствовали около 50 самых близких друзей и родственников пары.

Дамиано Давид, Даміано Давид
Дамиано Давид / Инфографика: Главред

Как выглядели жених и невеста

Для важного дня Дамиано Давид и Дав Камерон выбрали белые наряды. При этом актриса решила отказаться от традиционного свадебного платья и появилась на церемонии в элегантном костюме.

Дав Камерон надела белоснежный комплект из брюк прямого кроя и жакета с тонким ремешком на талии. Свой образ она дополнила галстуком и эффектной драпированной накидкой.

Дамиано Давид выбрал костюм оттенка слоновой кости. В качестве необычного акцента музыкант использовал шелковый шарф кофейного цвета, который добавил образу контрастную деталь.

Победитель 'Евровидения' Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию
Фото: instagram.com/damianodavid

История отношений Дамиано Давида и Дав Камерон

Первые слухи о романе знаменитостей появились в 2023 году. Тогда Дав Камерон посетила концерт Måneskin. Позже артистов заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе, однако официально как пара они впервые появились на публике в феврале 2024 года.

После этого Дамиано Давид и Дав Камерон стали чаще рассказывать о своих отношениях и делиться некоторыми подробностями личной жизни.

Актриса неоднократно тепло отзывалась о возлюбленном. В одном из интервью она называла Дамиано самым добрым, щедрым и преданным человеком, которого когда-либо встречала.

В январе 2026 года пара объявила о помолвке. Дав Камерон поделилась романтическими фотографиями с Дамиано и показала кольцо с бриллиантом.

При этом предложение руки и сердца музыкант сделал без привычной голливудской помпезности. Как рассказывала актриса, в тот день они собирались в поездку, поэтому она была без макияжа, с мокрыми волосами и в футболке.

"Он держал что-то в руке и сказал: "Я знаю, что некоторые девушки мечтают о лепестках роз. Я понимаю, что, возможно, ты ожидала чего-то грандиозного, но наша жизнь и так такая обширная, и в ней столько публичных взлетов, что для нас в этом уже нет романтики. Поэтому я хотел сделать это именно здесь, в нашем доме, потому что я хочу мыть посуду, стирать белье, готовить еду вместе, я хочу видеть тебя в твоей большой футболке. Это та жизнь, которую я выбираю, и надеюсь, что ты выбрала то же самое. Ты выйдешь за меня замуж?", – вспомнила Дав Кэмерон слова любимого.

Победитель 'Евровидения' Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию
Фото: instagram.com/dovecameron

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Фрэнсис Бин Кобейн впервые за восемь лет совершила официальный выход на красную дорожку, посетив показ фильма "The Deputy" в Лос-Анджелесе. Дочь Курта Кобейна привлекла внимание эффектным образов с винтажными элементами.

Также актриса Наталка Денисенко поделилась в Instagram подробностями российского удара по Подольскому району Киева. Прилет произошел рядом с роддомом и домом артистки: повреждено здание медучреждения, а на парковке сгорели автомобили.

Читайте также:

О персоне: Дамиано Давид

Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni". Считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес свадьба новости шоу бизнеса Maneskin
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

14:07Фронт
Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

14:02Синоптик
Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Последние новости

14:07

"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

14:02

Потепление накроет Украину, но не без осадков: в каких областях прогнозируют дожди

13:54

Три знака зодиака совсем скоро увидят результаты своих стараний - кто они

13:45

"Возникают мысли сбежать": Наталка Денисенко сделала неожиданное признание

13:19

Одежда высохнет гораздо быстрее без сушилки — что нужно сделать

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
13:19

Майклу Дугласу - 82 года: Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила мужа

13:19

Как перевести окна в зимний режим и зачем это делать ещё осенью

12:51

Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

12:39

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Реклама
12:14

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

12:04

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зимуФото

11:58

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

11:38

"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

11:23

Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

11:17

"Будет очень короткой": в России анонсировали новую "СВО", подробности

11:07

"Ты крутой, но не справляешься": эксперт объяснил, как Зеленский подколол Трампа

10:57

Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

10:57

Как быстро почистить чеснок: лишь один из популярных лайфхаков реально работаетВидео

10:52

Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию

Реклама
10:25

Что нельзя хранить под кроватью: эксперты назвали вещи, которые легко повредить

10:14

Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома

09:49

Умерла знаменитая актриса и вдова Высоцкого — что известно

09:42

"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

09:31

РФ ударила в жилой дом на Печерске в Киеве: погиб 14-летний пареньФото

09:18

Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения

08:31

Россияне ударили по двум больницам в Запорожье, вспыхнул пожар: что известноФото

08:17

Гороскоп на завтра, 26 сентября: Девам — сюрприз, Весам — раздражение

07:43

Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

06:58

Армия РФ ночью атаковали Киев: есть пострадавший, повреждена многоэтажка

06:11

Каспаров: российская оппозиция просто подняла Путину явкумнение

05:43

Тест на IQ: нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд

05:15

Самойлова решила отобрать четверых детей у путиниста Джигана: "Подала иск"

04:41

Осенний клад для сада и огорода: как превратить опавшие листья в натуральное удобрение

04:09

Когда обрезать абрикос осенью: какие ветки оставить, а какие срезатьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

03:33

Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусомВидео

03:01

Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

02:15

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

01:12

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

Реклама
24 сентября, четверг
23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять