Победитель 'Евровидения' Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

Фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон.

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Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/damianodavid, instagram.com/dovecameron

Кратко:

Дамиано Давид и Дав Камерон сыграли свадьбу в Тоскане

Свадьба прошла в закрытом формате

27-летний фронтмен итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женился на американской актрисе Дав Камерон. Свадебная церемония состоялась 24 сентября в итальянском городе Монтальчино, расположенном в живописной Тоскане. Первые кадры с торжества появились в Instagram редакции Vogue.

Бракосочетание провел мэр Монтальчино Сильвио Франческелли. На церемонию знаменитости приехали вместе на кремовом кабриолете Lancia Flavia, который проследовал через центр города к зданию ратуши.

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Как пишет итальянское издание La Nazione, появление пары вызвало интерес не только у приглашенных гостей. Возле ратуши собрались местные жители, туристы и поклонники музыканта и актрисы.

Свадьба прошла в закрытом формате - церемонию провели в зале заседаний городского совета, расположенном в историческом Палаццо Комунале. На торжестве присутствовали около 50 самых близких друзей и родственников пары.

Дамиано Давид / Инфографика: Главред

Как выглядели жених и невеста

Для важного дня Дамиано Давид и Дав Камерон выбрали белые наряды. При этом актриса решила отказаться от традиционного свадебного платья и появилась на церемонии в элегантном костюме.

Дав Камерон надела белоснежный комплект из брюк прямого кроя и жакета с тонким ремешком на талии. Свой образ она дополнила галстуком и эффектной драпированной накидкой.

Дамиано Давид выбрал костюм оттенка слоновой кости. В качестве необычного акцента музыкант использовал шелковый шарф кофейного цвета, который добавил образу контрастную деталь.

Фото: instagram.com/damianodavid

История отношений Дамиано Давида и Дав Камерон

Первые слухи о романе знаменитостей появились в 2023 году. Тогда Дав Камерон посетила концерт Måneskin. Позже артистов заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе, однако официально как пара они впервые появились на публике в феврале 2024 года.

После этого Дамиано Давид и Дав Камерон стали чаще рассказывать о своих отношениях и делиться некоторыми подробностями личной жизни.

Актриса неоднократно тепло отзывалась о возлюбленном. В одном из интервью она называла Дамиано самым добрым, щедрым и преданным человеком, которого когда-либо встречала.

В январе 2026 года пара объявила о помолвке. Дав Камерон поделилась романтическими фотографиями с Дамиано и показала кольцо с бриллиантом.

При этом предложение руки и сердца музыкант сделал без привычной голливудской помпезности. Как рассказывала актриса, в тот день они собирались в поездку, поэтому она была без макияжа, с мокрыми волосами и в футболке.

"Он держал что-то в руке и сказал: "Я знаю, что некоторые девушки мечтают о лепестках роз. Я понимаю, что, возможно, ты ожидала чего-то грандиозного, но наша жизнь и так такая обширная, и в ней столько публичных взлетов, что для нас в этом уже нет романтики. Поэтому я хотел сделать это именно здесь, в нашем доме, потому что я хочу мыть посуду, стирать белье, готовить еду вместе, я хочу видеть тебя в твоей большой футболке. Это та жизнь, которую я выбираю, и надеюсь, что ты выбрала то же самое. Ты выйдешь за меня замуж?", – вспомнила Дав Кэмерон слова любимого.

Фото: instagram.com/dovecameron

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О персоне: Дамиано Давид Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni". Считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии, сообщает Википедия.

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