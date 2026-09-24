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Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике - как она выглядит

Кристина Трохимчук
24 сентября 2026, 16:49
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Фрэнсис Бин Кобейн совершила редкий публичный выход в Лос-Анджелесе.
Как выглядит дочь Курта Кобейна
Как выглядит дочь Курта Кобейна / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Фрэнсис Бин Кобейн вышла в свет впервые с 2018 года
  • Что происходит в личной жизни дочери Курта Кобейна

Дочь культового музыканта Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, 34-летняя Фрэнсис Бин Кобейн, впервые за восемь лет официально появилась на красной дорожке. Художница и модель посетила специальный показ картины "The Deputy" в Landmark Theatres Sunset в Лос-Анджелесе, сообщает Just Jared.

На этом мероприятии Фрэнсис выступила не просто звездной гостьей, а в роли исполнительного продюсера фильма. Последний раз на красной дорожке ее фотографировали в 2018 году, а единственный показ бренда Moschino в 2019 году прошел без фотосессии на дорожке.

видео дня
Фрэнсис Бин Кобейн в детстве
Фрэнсис Бин Кобейн в детстве / скрин из видео

Для светского возвращения Фрэнсис Бин Кобейн выбрала эффектный аутфит с винтажными нотками, словно отдавая дань уважения стилю своих знаменитых родителей. Дочь легенды рок-музыки предстала перед фотокамерами в потертой футболке с принтом, черных коротких шортах и коричневой кожаной куртке.

Свой дерзкий образ продюсер дополнила белыми кожаными сапогами до колен, а светлые волосы уложила на косой пробор.

Единственная дочь фронтмена Nirvana потеряла отца в апреле 1994 года, когда ей было всего полтора года. Все последующие годы она старалась вести достаточно уединенный образ жизни и редко появлялась на публике.

В 2023 году Фрэнсис вышла замуж за Райли Хока - сына легендарного скейтбордиста Тони Хока. Осенью 2024 года у пары родился сын Ронин Уокер Кобейн Хок, который стал первым внуком Курта Кобейна. Совсем недавно супруги отпраздновали второй день рождения своего малыша в семейном кругу.

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О персоне: Фрэнсис Бин Кобейн

Фрэнсис Бин Кобейн - американская художница и модель. Единственный ребенок музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав, сообщает Википедия. Крестная дочь актрисы Дрю Бэрримор и фронтмена группы R.E.M. Майкла Стайпа. Выступала исполнительным продюсером документального фильма, который был посвящен жизни Курта Кобейна - "Курт Кобейн: Чертов монтаж" (2015).

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