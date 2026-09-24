"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

Известная украинская актриса откровенно прокомментировала новые отношения бывшего супруга.

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Виктория Билан про новую любовь Владимира Ращука / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Владимир Ращук

Вы узнаете:

Что Виктория Билан думает о бывшем супруге и его возлюбленной

О чем пожалела актриса

Украинская актриса Виктория Билан дала откровенное интервью проекту "Ранкова кава", в котором жестко высказалась о новом романе своего бывшего мужа, актера Владимира Ращука. Артистка призналась, что ничуть не жалеет о том, что публично рассказала о его изменах, и назвала решение, которое, по ее мнению, должна была принять гораздо раньше.

Виктория заявила, что ей следовало разорвать токсичные отношения значительно раньше. Она призналась, что после расставания ее жизнь начала налаживаться.

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Владимир Ращук, Виктория Билан / фото: instagram.com, Владимир Ращук

"Я бы не давала столько шансов и не прощала. Это не в моем стиле – прощать такие вещи. Об этом я сожалею. Но время уже прошло, и я живу. Как видите, я наконец-то ожила. Жизнь продолжается, у меня растет сын. Я могу сказать "спасибо" за сына", - поделилась эмоциями Билан.

Актриса подчеркнула, что смогла перевернуть эту болезненную страницу своей жизни, однако выразила сочувствие новой партнерше Ращука. По мнению Виктории, бывший муж вряд ли извлек уроки из прошлого и изменил свое отношение к женщинам, поэтому его новая возлюбленная может оказаться в аналогичной ситуации.

Виктория Билан с сыном от Владимира Ращука / скрин из видео

"Я могу пожалеть человека и посочувствовать новой пассии. Мы же все думаем, что с нами так не будет, правда? Я считаю, что так поступить могли только глубоко закомплексованные и травмированные люди. Я говорю и о нем, и о ней. Нормальный человек так не поступит. Поэтому да поможет им Бог, пусть живут", - заявила артистка.

Напомним, ранее Виктория Билан публично заявила об изменах Владимира Ращука в период, когда она проходила сложную процедуру ЭКО и смогла забеременеть лишь с шестой попытки. По словам актрисы, вместо поддержки и заботы в столь уязвимый период она столкнулась с изменой супруга и тяжелыми эмоциональными переживаниями.

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О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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