'Не могу поверить': украинская актриса рассказала о сложных родах за границей

Мила Сивацкая призналась, что пережитые 42 часа стали для нее серьезным испытанием.

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Мила Сивацкая родила первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Кратко:

Мила Сивацкая родила первенца - у нее появилась дочь

Особую благодарность актриса выразила мужу

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая недавно впервые стала мамой, поделилась подробностями рождения дочери. По словам артистки, роды оказались непростыми и продолжались 42 часа.

Актриса родила первенца - у нее появилась дочь. Роды прошли за границей, куда Сивацкая уехала осенью 2024 года. О рождении ребенка знаменитость впервые публично рассказала на своей странице в Instagram.

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Сивацкая призналась, что пережитые 42 часа стали для нее серьезным испытанием. При этом она подчеркнула, что одновременно это был один из самых счастливых моментов в ее жизни, ведь в итоге на свет появилась ее дочь.

Особую благодарность актриса выразила мужу, который все это время находился рядом и поддерживал ее.

"Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты, наконец, с нами. Спасибо мужу за то, что был рядом на протяжении всего этого времени! И огромное спасибо всем за поздравления!" - написала знаменитость.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

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