Звезда "Человека-паука" договорился о разводе спустя почти 5 лет - детали

Тоби Магуайр спустя почти пять лет завершает развод с Дженнифер Мейер.

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Тоби Магуайр спустя почти пять лет завершает развод с Дженнифер Мейер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tobeymaguir

Кратко:

К расставанию Магуайр и Мейер шли несколько лет

Официально Дженнифер Мейер подала заявление на развод лишь в октябре 2020 года

Актер Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука, и его бывшая жена Дженнифер Мейер достигли соглашения о юридическом расторжении брака. К этому решению пара пришла почти через пять лет после того, как были поданы документы на развод.

Как пишет TMZ, необходимые бумаги уже переданы в суд. Магуайр и Мейер договорились официально прекратить брак и вернуть себе статус холостых. Теперь соглашение должен утвердить судья, после чего развод вступит в силу.

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При этом бывшим супругам еще предстоит решить ряд финансовых и имущественных вопросов. Чтобы не превращать процесс в длительные публичные разбирательства, они договорились привлечь частного судью. Он будет помогать сторонам разрешать спорные моменты, связанные с окончательным разделом имущества и другими аспектами развода.

Отдельно Магуайру и Мейер предстоит определить условия, касающиеся их несовершеннолетнего сына Отиса. В прошлом году актер обратился в суд с просьбой установить совместную юридическую и физическую опеку над 16-летним сыном.

Кроме того, Тоби предложил провести закрытую медиацию по вопросам выплаты алиментов на ребенка, а также возможных выплат его бывшей супруге. В судебных документах актер указал, что между ним и Мейер заключен брачный договор.

У бывших супругов есть и 18-летняя дочь Руби. Поскольку девушка уже достигла совершеннолетия, вопрос ее опеки в рамках бракоразводного процесса не рассматривается.

К расставанию Магуайр и Мейер шли несколько лет. О прекращении отношений они объявили еще в 2016 году после девяти лет брака. Однако официально Дженнифер подала заявление на развод лишь в октябре 2020 года.

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О персоне: Тоби Магуайр Тоби Магуайр - американский актёр и кинопродюсер, получивший всемирную известность благодаря роли Питера Паркера в культовой трилогии "Человек-паук" режиссёра Сэма Рэйми. Родился 27 июня 1975 года (Санта-Моника, Калифорния, США). Сыграл Человека-паука в фильмах 2002, 2004 и 2007 годов. Позже вернулся к этому образу в картине "Человек-паук: Нет пути домой" (2021). Принимал участие в съемках фильмов "Плезантвиль" (1998), "Правила виноделов" (1999), "Фаворит" (2003), "Великий Гэтсби" (2013), "Вавилон" (2022). Руководит собственной студией Material Pictures и активно занимается продюсерской деятельностью.

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