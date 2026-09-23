"Это моя девушка": Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую возлюбленную

Известный украинский актер посетил кинопремьеру в компании своей возлюбленной.

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Ахтем Сеитаблаев показал возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ахтем Сеитаблаев

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Как выглядит возлюбленная Ахтема Сеитаблаева

При каких обстоятельствах познакомилась пара

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев впервые официально вышел в свет со своей новой возлюбленной. Во время общения с OBOZ.UA Сеитаблаев представил спутницу прессе.

Пара вместе посетила допремьерный показ семейной комедии "Родственники". Ранее артист лишь изредка упоминал о происходящих в личной жизни изменениях, но на этот раз решил представить избранницу публично.

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"Это моя девушка. Ее зовут Елена", - с улыбкой представил возлюбленную режиссер.

Как выглядит девушка Ахтема Сеитаблаева / фото: Киевфильм

Елена раскрыла, что их первая встреча произошла на одном из кинопоказов картины Сеитаблаева "Домой". Однако раскрывать подробности знакомства перед камерами пара пока не спешит. Актер с юмором остановил спутницу, прежде чем она успела рассказать лишнее.

"Не выдавай всего! Тебя потом замучают журналисты. Нужно постепенно раскрывать информацию. Серьезно, мы пока не готовы много рассказывать о нас", - пошутил Ахтем.

Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь / скрин из видео

На уточняющий вопрос о том, на какой именно стадии сейчас находятся их отношения, Сеитаблаев ответил одним лаконичным словом - "романтической".

Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь

Ахтем Сеитаблаев был женат дважды. От первого брака у него есть двое взрослых детей - дочь Назли и сын Селим. Вторым браком актера стал союз с продюсером Иванной Дядюрой, с которой они прожили вместе около десяти лет. В этих отношениях родилась дочь Сафие. Также режиссер воспитывал сына Иванны от ее предыдущих отношений - Анатолия.

Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что продюсер Геннадий Витер откровенно рассказал о работе с Натальей Могилевской. Он отметил ее непростой лидерский характер, который сочетается с искренней любовью к публике и близким людям.

Также принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили лондонскую премьеру фильма Тома Круза "Digger". Принцесса Уэльская привлекла внимание роскошными украшениями: сережками принцессы Дианы и ожерельем с аметистовым сердцем, принадлежавшим королеве-матери.

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О персоне: Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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