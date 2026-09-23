"Произошло кровоизлияние": Наталья Валевская вышла на связь после операции

Исполнительница перенесла хирургическое вмешательство из-за тяжелых осложнений после болезни.

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Наталья Валевская - операция / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Какая операция потребовалась Наталье Валевской

Что стало причиной повреждения связок артистки

Украинская певица Наталья Валевская впервые после перенесенного хирургического вмешательства вышла на связь со слушателями. Знаменитости пришлось пережить сложную операцию на голосовых связках, сообщает ЖВЛ.

Проблемы начались из-за того, что артистка решила не отменять запланированный концерт, несмотря на болезнь. Выступление в таком состоянии привело к серьезному повреждению голосового аппарата.

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Наталья Валевская - концерты / фото: instagram.com, Наталья Валевская

"Я заболела очень сильным вирусом и поехала все равно выступать. Тогда произошло кровоизлияние и отслоение края голосовой связки, которое никакими лекарствами, никакими заливками невозможно устранить. Поэтому мы с врачом посоветовались, и она сказала, что хочешь или не хочешь, но операцию придется запланировать", - поделилась певица.

Сейчас Наталья Валевская проходит этап активного восстановления. Врачи уже разрешили исполнительнице разговаривать, однако установили жесткий лимит, чтобы предотвратить повторное повреждение связок.

Наталья Валевская - кровоизлияние в голосовые связки / скрин из видео

"Говорю только шестой день. Я еще ограничена в говорении, это может быть только час в день. Еще нельзя после операции говорить много, надо беречь свой голос", - призналась звезда.

Несмотря на необходимость беречь здоровье, певица решила не проводить реабилитационный период дома. Чтобы восстановить силы и уделить время себе, Валевская отправилась в путешествие по городам Европы.

Наталья Валевская / Инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Валевская Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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