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"Стало темно": известный актер-воин сообщил о горе в семье

Виталий Кирсанов
22 сентября 2026, 21:32
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Алексей Тритенко признался, что потерял не только родного человека, но и близкого друга и наставника.
Умер отец актера Алексея Тритенко
Умер отец актера Алексея Тритенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexey_tritenko

Кратко:

  • Умер отец актера Алексея Тритенко
  • Артист нечасто рассказывал о родителях публично

Украинский актер и военнослужащий Алексей Тритенко сообщил в Instagram о тяжелой утрате в семье. Умер его отец Александр. Артист известен зрителям по сериалу "Коли ми вдома" и фильму "Круты 1918".

Причину смерти близкого человека мужчина не указал, но подчеркнул, что ему будет очень не хватать отца.

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"Сегодня ночью не стало отца. Друга, наставника, лучшего жизненного примера того, как нужно любить свою семью, воспитывать детей и, самое главное, как любить жизнь... Ушел во Вселенную самый светлый человек в моей жизни. Стало темно... Я тебя люблю", - написал актер.

Алексей Тритенко нечасто рассказывает о родителях публично. Известно, что его отец Александр работал инженером-технологом на одном из трубопрокатных предприятий.

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Ранее Главред сообщал, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

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О персоне: Алексей Тритенко

Алексей Тритенко - украинский актер театра и кино ("Коли ми вдома", "Крути 1918", "Чорний ворон", "Я, Ніна" и пр.). Начал свою карьеру в 2003 году. С 2018 года - актер Киевского академического Молодого театра. С февраля 2022 года служит в ВСУ, имеет звание младшего сержанта.

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