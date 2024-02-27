Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Алексей Тритенко сообщил всем недоброжелателям, что заслужил носить форму украинской армии.

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Алексей Тритенко рассказал про службу в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexey_tritenko

Украинский актер Алексей Тритенко сегодня не играет роль, а живет взаправду - защищает нашу страну от оккупанта в составе ВСУ. Он, как и многие другие военные, отмечает, что к тем, кто носит форму, часто проявляют "болезненное внимание".

Особенно если это касается публичных личностей, которые теперь ходят в камуфляже. Отвечая таким любопытным, Тритенко в своем блоге в Instagram отметил - имеет честь носить форму с начала февраля 2022 года, и опубликовал приказ о своем зачислении в ряды ВСУ.

"Заметил в последнее время возобновление болезненного внимания к тому, что я ношу военную форму, и имею наглость появляться в ней на некоторых фотографиях. Что ж, довожу до вашего сведения: военную форму я надел, с началом полномасштабного вторжения, ниже добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ, и с тех пор с честью ношу форму, и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - пишет артист, который теперь имеет звание младшего сержанта.

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В комментариях поклонники актера благодарят его за службу, и советуют беречь нервы и не обращать внимание на тех, кто за два года полномасштабной войны так и не научился проявлять уважение к людям в форме.

Алексей Тритенко рассказал про службу в ВСУ / instagram.com/alexey_tritenko

Кто такой Алексей Тритенко? Алексей Тритенко - украинский актер театра и кино ("Коли ми вдома", "Крути 1918", "Чорний ворон", "Я, Ніна" и пр.). Начал свою карьеру в 2003 году. С 2018 года - актер Киевского академического Молодого театра. С февраля 2022 года служит в ВСУ, имеет звание младшего сержанта.

Ранее танцор-воин Дмитрий Дикусар жестко высказался про войну и признался в своих главных разочарованиях, с которыми ему довелось повстречаться за два года на фронте.

Также популярный украинский певец, а ныне - защитник Виталий Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ. За последние полгода жизнь артиста сильно изменилась.

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