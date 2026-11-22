Для Майли Сайрус этот брак стал вторым. Впервые певица вышла замуж в декабре 2018 года за актера Лиама Хемсворта.

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Майли Сайрус вышла замуж во второй раз / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Роман Сайрус и Морандо начался в 2021 году

Торжественная церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс

Американская певица и актриса Майли Сайрус связала себя узами брака с музыкантом Максом Морандо. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений. Об этом сообщает People.

Торжественная церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния, на территории частного поместья. Влюбленные обменялись свадебными клятвами возле бассейна под аркой, украшенной белыми цветами. По информации Hello!, праздник собрал около 140 гостей, в том числе родственников молодоженов.

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Роман Сайрус и Морандо начался в 2021 году. Спустя четыре года, в декабре 2025-го, стало известно о помолвке пары. Позже музыкант раскрыл подробности предложения руки и сердца: он сделал предложение певице во время их совместного путешествия в Японию. По словам Морандо, сохранить сюрприз в тайне оказалось непросто, поскольку они уже не раз обсуждали предстоящую свадьбу.

Для 33-летней Майли Сайрус этот брак стал вторым. Впервые певица вышла замуж в декабре 2018 года за актера Лиама Хемсворта. Однако семейная жизнь продлилась недолго: уже в августе 2019-го супруги объявили о расставании, а в январе 2020 года официально завершили бракоразводный процесс.

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