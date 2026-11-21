Вы узнаете:
- Какой исторический рекорд установила Олеся Стефанко
- Почему национальный костюм Дианы Гаркуши вызвал резонанс в 2014 году
- Как Анна Пославская проложила Украине дорогу в финал "Мисс Вселенная"
- Кто представит Украину на "Мисс Вселенная" в 2026 году
За годы участия в престижных мировых конкурсах красоты украинские модели не раз доказывали, что способны конкурировать с главными красавицами планеты. Выходы в топ-5 "Мисс Вселенная" приносили девушкам не только международное признание, но и выгодные модельные контракты. Главред расскажет, каких успехов достигли украинские красавицы и как сложились их судьбы.
Олеся Стефанко: исторический рекорд Украины
Наивысшее достижение Украины за всю историю конкурса "Мисс Вселенная" принадлежит уроженке Ивано-Франковской области Олесе Стефанко. В сентябре 2011 года, будучи студенткой Национального университета "Одесская юридическая академия", она представила страну в бразильском Сан-Паулу и завоевала почетный титул 1-й вице-мисс, уступив корону лишь представительнице Анголы Лейле Лопес.
На финальном этапе жюри покорили ее эрудиция и четкая жизненная позиция: отвечая на вопрос о том, на месте какой исторической личности она хотела бы оказаться, Олеся назвала Клеопатру, подчеркнув, что каждая женщина способна стать сильным лидером и добиться успеха.
Триумф на мировом подиуме открыл перед Стефанко новые горизонты: в 2014 году она переехала в Нью-Йорк, где строила модельную карьеру и изучала искусствоведение. В 2016 году Олеся вышла замуж за IT-предпринимателя Сергея Алисеенко и перебралась в солнечный Майами. В браке у пары родились двое детей. Сегодня Стефанко активно ведет блог в Instagram, где выступает амбассадором женского физического и ментального здоровья.
"Невеста войны" Диана Гаркуша
Харьковчанка Диана Гаркуша завоевала титул 2-й вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная - 2014", заняв 3-е место. Причем шанс выступить на мировой арене выпал ей после того, как победительница национального отбора Анна Андрес отказалась от короны.
Финал конкурса прошел в январе 2015 года в Майами, а выступление Дианы стало одним из самых эмоциональных моментов шоу. Она вышла на сцену в глубоко символичном национальном костюме "Невеста войны" от дизайнера Людмилы Бушинской - черно-вишневом платье с маками и терновым венком - и призвала мир поддержать Украину.
После громкого успеха на конкурсе Диана продолжила модельную карьеру. Сегодня она много путешествует по Европе и США, а за ее жизнью в Instagram следит около миллиона подписчиков. Девушка также активно занимается гуманитарной и благотворительной деятельностью.
Куда пропала Анна Пославская
Уроженка Новой Каховки Херсонской области Анна Пославская вошла в историю как первая украинка, которой удалось пробиться в финальную пятерку "Мисс Вселенная". В 2010 году на конкурсе в Лас-Вегасе она обошла более 80 конкуренток со всего мира и заняла почетное 4-е место, получив титул 3-й вице-мисс. Зрителям и судьям Анна особенно запомнилась эффектным национальным костюмом из настоящих пшеничных колосков, созданным дизайнером Мариной Асаулюк.
После возвращения с престижным титулом Пославская получила ряд выгодных модельных контрактов за рубежом и переехала в Нью-Йорк. Однако со временем модель решила кардинально изменить образ жизни. С 2018 года Анна практически исчезла из медиапространства, перестала активно вести социальные сети и давать интервью. По информации в сети, она вышла замуж и ведет закрытую семейную жизнь в США.
Кто представит Украину на "Мисс Вселенная - 2026"
Украинки продолжают борьбу за главную корону одного из самых престижных мировых конкурсов красоты. В 2026 году конкурс проходит в Пуэрто-Рико, а его финал запланирован на 24 ноября. Для представительницы Украины это возможность не только превзойти достижения предшественниц, но и в очередной раз напомнить миру о силе, культуре и красоте современной страны.
Украину на конкурсе "Мисс Вселенная - 2026" представляет киевлянка Анна Никонова, психолог и выпускница магистратуры Кембриджского университета. Она уже привлекла внимание в Сети национальным костюмом "Золотая пектораль" от Catolic Atelier. Наряд украшен янтарем, жемчугом и стреляными гильзами на рукавах, как напоминание о современной борьбе страны за свободу. Пользователи соцсетей высоко оценили свежий концептуальный подход к образу, который отличается от привычных стилизаций украинского народного костюма.
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