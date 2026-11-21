Первая леди Украины приняла участие в церемонии вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards".

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Елена Зеленская - образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

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Какой стильный образ выбрала Елена Зеленская

Почему трендовый цвет наряда подвел первую леди

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила публику новым ярким выходом. Во Всемирный день ребенка супруга президента появилась на церемонии вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards", о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Для торжественного события Елена Зеленская выбрала элегантный деловой костюм насыщенного сливово-фиолетового оттенка, состоящий из прямых брюк и приталенного жакета, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Свой образ первая леди дополнила изящной золотистой брошью и серьгами в тон, а также аккуратной укладкой и сдержанным макияжем с акцентом на глаза.

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Елена Зеленская и Ирина Тулякова выбрали наряды похожего цвета / фото: instagram.com, Ирина Тулякова

Правда, выбор наряда в трендовом цвете едва не сыграл с супругой президента злую шутку: на одном из общих снимков рядом с ней оказалась глава Совета Фонда Президента Украины и руководительница Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова в костюме очень похожего сливового оттенка. В то время как большинство участников мероприятия выбрали для себя образы в черных, белых и синих тонах, первая леди выделялась среди них вместе со своим "модным двойником".

Цвет наряда ярко выделал Елену Зеленскую и Ирину Тулякову из толпы / фото: instagram.com, Елена Зеленская

На самом мероприятии Зеленская имела честь поздравить победительниц в номинации "Послы тепла" - приемных матерей Ларису Дрильчук, для большой семьи которой Фундация первой леди построила новый дом взамен разрушенного на Харьковщине, и медсестру Викторию Диденко, воспитавшую уже 20 детей.

"Сегодня, во Всемирный день ребенка, во Львове во второй раз вручали национальную награду "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards". В этом году поступило 515 заявок со всей страны - на 40% больше, чем в прошлом году. И для меня это, пожалуй, лучшая новость дня: людей, которым есть за что благодарить, становится больше", - отметила Зеленская.

Елена Зеленская - стиль / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Первая леди подчеркнула, что искренне восхищается украинскими семьями, которые открывают свои сердца и дома для детей, нуждающихся в заботе. По ее словам, поддержка таких людей является важным ориентиром для всего общества даже в самые тяжелые времена.

"Такие люди делают это не ради наград. Но наше "спасибо" им все равно нужно - и не только им, а и всем нам. Потому что это важный маркер для всего общества. Так мы демонстрируем, что забота о детях для нас безусловная ценность, без поправки на тяжелые времена или другие оправдания. Детство нельзя отложить на "после войны". И мы хотим быть (и будем!) страной, в которой у каждого ребенка есть семья и надежные взрослые рядом", - подчеркнула первая леди.

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