Британский монарх по настоянию врачей и королевы Камиллы пересмотрел свой режим питания.

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Король Чарльз ІІІ изменил привычки после онкологии / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

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От какой вредной привычки отказался король Чарльз III

Какое простое блюдо монарх назвал своим любимым

Король Чарльз III отказался от многолетней вредной привычки пропускать обед после того, как в 2024 году у него диагностировали рак. Как сообщает издание Hello Magazine, монарх по совету врачей и своей супруги, королевы Камиллы, начал регулярно обедать небольшими порциями.

Раньше Чарльз III сознательно пропускал обед, чтобы не прерывать напряженный рабочий график. Несмотря на то, что король поначалу не хотел менять привычный уклад жизни, забота о здоровье взяла верх. А во время недавней прогулки в Престоне он остановился у популярного фургона с едой SpudBros и признался его владельцам, братьям Джейкобу и Харли Нельсонам, в любви к картофелю в мундире с сыром и фасолью.

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Король Черльз не обедал много лет / скрин из видео

"Сыр и фасоль могут быть питательным сочетанием. Фасоль является источником растительного белка и клетчатки, а сыр - белка и кальция, что помогает поддерживать здоровье костей", - объяснила пользу любимого блюда монарха сертифицированный диетолог и автор книги "High Protein 100+" Фэй Джеймс.

По словам бывшего королевского шеф-повара, помимо простого картофеля с сыром и фасолью, монарх также обожает запеченные яйца с сыром на завтрак и с удовольствием ест свежие фрукты, выращенные в саду его поместья Хайгроув.

Как живет король Чарльз / скрин из видео

Напомним, о том, что у короля Великобритании Чарльза III диагностировали онкологическое заболевание, Букингемский дворец официально объявил в феврале 2024 года. Впоследствии 77-летний монарх постепенно вернулся к выполнению публичных королевских обязанностей.

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