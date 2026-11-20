Звезда Нового канала ушла из жизни после длительного лечения онкологического заболевания.

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Умерла Светлана Рыжук / коллаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Виктор Верба

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С каким тяжелым диагнозом боролась Светлана Рыжук

Какие трогательные слова посвятил покойной ведущей ее муж

Известная украинская телеведущая Светлана Рыжук скончалась в возрасте 40 лет после продолжительной болезни. О невосполнимой утрате на своей странице в Facebook сообщил супруг журналистки, певец и композитор Виктор Верба.

На протяжении последних лет Светлана мужественно боролась с раком молочной железы с метастазами в печень и кости. О тяжелом диагнозе она узнала в 2024 году, а широкой общественности об этом стало известно в 2025-м. Некоторое время телеведущая проходила лечение в Германии, а в конце октября писала в соцсетях, что находится в стационаре под наблюдением врачей, сохраняя надежду на восстановление сил даже в критическом состоянии. Убитый горем муж посвятил возлюбленной пронзительные слова прощания.

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Светлана Рыжук с мужем и дочкой / фото: facebook.com, Виктор Верба

"Улетела моя любимая Светлана Рыжук. Она была для меня целым миром. Она была особенным человеком. Ее голос завораживал, ее речь вдохновляла, ее красота очаровывала, ее интеллект поражал. Светлана была человеком своего поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, любимой, музой, моей второй половинкой, которая дополняла меня во всем", - написал Виктор Верба.

Музыкант подчеркнул, что его супруга стойко переносила невыносимую боль, оставалась светлым человеком до последнего вздоха, а он находился рядом с ней каждый день до самого конца.

Светлана Рыжук в эфире прогноза погоды / скрин из видео

"Она прошла через невыразимую боль, но в душе осталась борцом за правду и справедливость! Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы и украинского слова, а также тем светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренен. Я был с ней каждый день до самого конца, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы, проведенные вместе, - спокойная и невероятно красивая", - добавил супруг телеведущей.

Светлана Рыжук - биография

Светлана Рыжук родилась 10 июня 1986 года в Луцке и окончила факультет международной журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Начав карьеру на местном телевидении, она вскоре стала лицом Нового канала, где полюбилась миллионам зрителей как ведущая прогноза погоды и популярного утреннего шоу "Подъем".

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