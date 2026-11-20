Вы узнаете:
- Готова ли Елена Тополя к новым отношениям
- Что певица рассказала об отношениях с Вадимом Лисицей
Известная украинская певица Елена Тополя впервые откровенно рассказала о переменах в личной жизни после развода с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. В интервью изданию Blik.ua артистка призналась, что ее сердце по-прежнему свободно.
По словам исполнительницы, сейчас у нее попросту нет ни моральных сил, ни желания заводить новые романы. Все свое время звезда посвящает напряженному гастрольному графику и воспитанию троих детей, однако нисколько не жалуется на такой ритм жизни.
"У меня ни интереса нет сейчас, ни времени, ни сил на это. Я счастлива, что у меня есть много концертов. Счастлива, что у меня есть много поклонников. Счастлива, что на этих концертах мы даем детям возможность радоваться. Эта работа больших усилий стоит. И я, приезжая домой после этого всего, истощена. Я понимаю, что, можно сказать, я с одной работы на другую приезжаю. Там отдохнуть не всегда получается", - поделилась артистка.
Кроме того, певица прокомментировала в интервью Oboz.ua свои отношения с бывшим продюсером Вадимом Лисицей. Несмотря на то, что их роман и творческий тандем остались в прошлом, бывшие коллеги сумели сохранить теплую дружбу и взаимную поддержку.
"Он знает, через что я прошла и что пережила. И я очень благодарна ему за эту поддержку и понимание. Я точно знаю: если обращусь к нему за помощью, он не откажет. И он так же может рассчитывать на меня", - подчеркнула Елена.
Напомним, Елена Тополя и Тарас Тополя официально расторгли брак после 10 лет семейной жизни. У бывших супругов подрастают трое общих детей. Долгое время музыкальным продюсером и возлюбленным певицы, выступавшей тогда под псевдонимом Alyosha, был известный саунд-продюсер Вадим Лисица.
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