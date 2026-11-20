Участник легендарной группы The Jackson 5 перенес операцию и лучевую терапию.

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Брат Майкла Джексона болен раком простаты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; скрин из видео

Вы узнаете:

Какой тяжелый диагноз скрывал 69-летний Марлон Джексон

Какие строгие правила в питании и спорте помогают музыканту

Семья покойного короля поп-музыки Майкла Джексона столкнулась с серьезным испытанием - его старший брат, 69-летний певец Марлон Джексон, впервые публично рассказал о тяжелой болезни. В откровенном разговоре в подкасте Фары Шаммас музыкант признался, что уже 4 года борется с раком простаты четвертой стадии.

Все это время участник легендарного коллектива The Jackson 5 предпочитал держать диагноз в тайне от публики. По словам артиста, он перенес серьезную операцию по удалению предстательной железы и прошел курс лучевой терапии. Однако сегодня певец чувствует себя хорошо, ведет активный образ жизни и даже продолжает выступать на сцене вместе с братьями.

видео дня

Малон Джексон - рак / скрин из видео

"Мне уже удалили предстательную железу, я прошел лучевую терапию, и все хорошо. Я внимательно отношусь к тому, что кладу в свое тело, и стараюсь заботиться о себе", - поделился Марлон.

Музыкант уделяет огромное внимание здоровому образу жизни: 4 раза в неделю он проходит пешком около 6,4 километра. Кроме того, еще в 1977 году Джексон полностью отказался от говядины и свинины, а узнав об онкологии, исключил из рациона сахар. Хотя певец не стал вдаваться в медицинские подробности течения болезни, он с гордостью отметил, что результаты терапии приятно удивили даже специалистов.

Майкл Джексон - семья / фото: ua.depositphotos.com

"Даже мой врач сказал: "У вас все гораздо лучше, чем я думал"", - с юмором рассказал артист.

Напомним, Марлон Джексон - шестой ребенок в семье Джозефа и Кэтрин Джексон и один из 5 участников оригинального состава культовой группы The Jackson 5. Вместе с братьями Джеки, Тито, Джермейном и Майклом он обрел всемирную славу в 1970-х годах, а в 1997 году коллектив был торжественно включен в Зал славы рок-н-ролла.

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