Вы узнаете:
- Какой тяжелый диагноз скрывал 69-летний Марлон Джексон
- Какие строгие правила в питании и спорте помогают музыканту
Семья покойного короля поп-музыки Майкла Джексона столкнулась с серьезным испытанием - его старший брат, 69-летний певец Марлон Джексон, впервые публично рассказал о тяжелой болезни. В откровенном разговоре в подкасте Фары Шаммас музыкант признался, что уже 4 года борется с раком простаты четвертой стадии.
Все это время участник легендарного коллектива The Jackson 5 предпочитал держать диагноз в тайне от публики. По словам артиста, он перенес серьезную операцию по удалению предстательной железы и прошел курс лучевой терапии. Однако сегодня певец чувствует себя хорошо, ведет активный образ жизни и даже продолжает выступать на сцене вместе с братьями.
"Мне уже удалили предстательную железу, я прошел лучевую терапию, и все хорошо. Я внимательно отношусь к тому, что кладу в свое тело, и стараюсь заботиться о себе", - поделился Марлон.
Музыкант уделяет огромное внимание здоровому образу жизни: 4 раза в неделю он проходит пешком около 6,4 километра. Кроме того, еще в 1977 году Джексон полностью отказался от говядины и свинины, а узнав об онкологии, исключил из рациона сахар. Хотя певец не стал вдаваться в медицинские подробности течения болезни, он с гордостью отметил, что результаты терапии приятно удивили даже специалистов.
"Даже мой врач сказал: "У вас все гораздо лучше, чем я думал"", - с юмором рассказал артист.
Напомним, Марлон Джексон - шестой ребенок в семье Джозефа и Кэтрин Джексон и один из 5 участников оригинального состава культовой группы The Jackson 5. Вместе с братьями Джеки, Тито, Джермейном и Майклом он обрел всемирную славу в 1970-х годах, а в 1997 году коллектив был торжественно включен в Зал славы рок-н-ролла.
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