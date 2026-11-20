Телеведущая призвала подписчиков не пренебрегать своей безопасностью.

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Екатерина Осадчая - российская атака на Киев / коллаж: Главред, скрин из видео

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Где находилась Екатерина Осадчая в момент взрыва

К чему призвала украинцев телеведущая

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые оказалась в непосредственной близости от места вражеского удара в центре Киева. Как сообщила звезда в своем Instagram, в момент атаки дронов она находилась на столичной Воздвиженке.

Осадчая опубликовала селфи, на котором выглядит уставшей и потрясенной, а позже показала кадры с места событий. По словам телеведущей, взрыв был настолько мощным, что она буквально оглохла, а также собственными глазами увидела повторный удар по спасателям ГСЧС, которые уже приступили к ликвидации последствий обстрела. Знаменитость честно призналась, что пренебрегла собственной безопасностью, и призвала украинцев не повторять ее ошибку.

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Катя Осадчая после прилета / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Человек, который впервые оказался в эпицентре прилета. По делам была на Воздвиженке во время прилета совсем рядом, не будьте мной, не пренебрегайте безопасностью. Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как прилетает по ГСЧС во время работы", - поделилась пережитым Екатерина.

После случившегося артистка задумалась о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как много случайностей отделяет человека от трагедии. Кроме того, Осадчая выразила глубокие соболезнования семье молодого парня, погибшего в результате этого обстрела, и не сдержала эмоций в адрес российских оккупантов.

В каком состоянии Катя Осадчая после прилета / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Анализируешь, сколько "но" в таких событиях... не вышла раньше, не села в машину, не прилетело в этот подъезд. От этих прилетов погиб молодой парень. Соболезнования родным. Болота, пусть вам те "шахеды" станут поперек горла. Ненавижу...", - эмоционально написала телеведущая.

Напомним, Екатерина Осадчая вместе с супругом, телеведущим Юрием Горбуновым, и сыновьями Иваном и Даниилом остается в Украине с начала полномасштабного вторжения, активно занимается волонтерством и помогает в поиске пропавших без вести украинцев.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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