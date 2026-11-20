Михаил Хома встретил день рождения в дороге между концертами.

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Дзидзьо - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Вы узнаете:

Где Дзидзьо отметил свое 43-летие

Кому артист посвятил трогательные слова благодарности

Популярный певец Михаил Хома отпраздновал 43-летие за границей во время насыщенного гастрольного тура. По случаю праздника артист опубликовал в своем Instagram новое селфи с подаренным букетом цветов и трогательно обратился к родителям и поклонникам.

Свой день рождения исполнитель встретил в пути между выступлениями, однако даже вдали от дома не остался без внимания и праздничной атмосферы. В подписи к снимку именинник поблагодарил самых близких людей за подаренную жизнь, а публику - за теплые пожелания.

видео дня

Михаил Хома обратился к близким людям и фанатам / скрин из видео

"В этом году мой день рождения - в пути! Эдмонтон - Торонто - Варшава - родная Украина! Благодарю Бога, маму и папу за жизнь, а вам - за теплые поздравления", - написал Михаил Хома.

Кроме того, певец не упустил возможности поздравить поклонников с Днем защиты детей, добавив в свое обращение фирменную нотку искреннего юмора.

"Поздравляю всех детей с Днем защиты детей, а ребенка в себе - с днем рождения! Вы мои, а я ваш", - обратился к аудитории артист.

Дзидзьо тепло встретили фанаты / скрин из видео

Публикация быстро собрала множество теплых пожеланий, к которым присоединились и звездные коллеги музыканта - телеведущий Юрий Горбунов, певица Наталья Карпа и интервьюер Слава Демин. К слову, праздничное настроение Дзидзьо ощутил еще накануне, когда в Канаде преданные поклонники устроили ему приятный сюрприз прямо в аэропорту, встретив кумира с плакатами и традиционным караваем.

Напомним, Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в поселке Бортники Львовской области. Артист приобрел всеукраинскую популярность как фронтмен и основатель одноименной группы DZIDZIO, а в последние годы активно выступает с сольными благотворительными концертами по всему миру в поддержку Украины.

Дзидзьо / инфографика: Главред

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