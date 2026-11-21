80-летняя украинская певица спустя более полувека нарушила молчание.

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София Ротару и Мария Исак-Савко - Червона Рута / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару; скрин из видео

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Какую роль вместо певицы получила София Ротару

От исполнения какой песни отказалась Мария Исак-Савко

Первая солистка легендарного вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Смеричка" Мария Исак-Савко впервые откровенно рассказала, как София Ротару "отобрала" у нее главную роль в культовом фильме "Червона рута". В беседе с журналистом Ростиславом Калацинским артистка призналась, что до сих пор хранит обиду из-за этой ситуации.

По словам певицы, изначально именно она была утверждена на роль главной героини Оксаны. При этом легендарная композиция "Водограй" в фильме звучит в ее исполнении в дуэте с Назарием Яремчуком, тогда как в кадре зрители видят Софию Ротару и Василия Зинкевича. Савко также отметила, что взамен ей предлагали спеть в фильме русскую песню "А кавалеров мне вполне хватает", однако она категорически отказалась.

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Мария Исак-Савко - Червона Рута / скрин из видео

"Тогда у меня не было амбиций… Но у меня осталась обида", - призналась артистка.

Как рассказала Мария Исак-Савко, художественный руководитель ансамбля "Смеричка" Левко Дутковский позже говорил ей, что съемки должны были проходить по совершенно другому сценарию. Однако в решающий момент режиссер фильма Роман Олексив настоял на том, чтобы главную женскую роль исполнила именно София Ротару.

София Ротару и Василий Зинкевич / скрин из видео

Напомним, музыкальный фильм "Червона рута", вышедший на экраны в 1971 году, стал знаковым явлением для украинской эстрады и принес всесоюзную славу Софии Ротару, Назарию Яремчуку, Василию Зинкевичу и ВИА "Смеричка". Картина была снята в Карпатах, а прозвучавшие в ней песни композитора Владимира Ивасюка мгновенно превратились в народные хиты.

София Ротару / инфографика: Главред

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