Звезда сериала "Столетие Якова" призналась, почему стала ярой противницей жестких диет.

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Людмила Загорская - похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Загорская; скрин из видео

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Почему Людмила Загорская решила голодать

От каких продуктов актриса отказалась на 20 лет

Известная украинская актриса Людмила Загорская откровенно рассказала о горьком опыте экстремального похудения, который едва не стоил ей здоровья. В интервью журналистке Алине Доротюк звезда театра и кино призналась, почему стала противницей жестких диет.

Как вспомнила артистка, поступив в институт с весом около 57 килограммов, она за 3 месяца неожиданно поправилась на 10 килограммов - предположительно из-за гормонального сбоя и снижения танцевальных нагрузок. Для девушки такие изменения внешности стали настоящей трагедией, и она решила избавиться от лишнего веса радикальными способами.

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Людмила Загорская - интервью / скрин из видео

"Я перестала есть, истощала себя диетами, каким-то спортом занималась. Пошла по какой-то системе Иванова, по которой 36 часов не надо есть вообще и не пить ничего. Я довела себя до того, что утром вставала, наклонялась для того, чтобы сделать какую-то гимнастику - и у меня кровь шла носом. Несмотря на то, что я истощала себя диетами, похудеть я не могла вообще", - поделилась Загорская.

Со временем актриса осознала, что изнуряющие ограничения не приносят результата, а организму необходим комфортный режим питания, которого можно придерживаться всю жизнь. В итоге Людмила полностью исключила из рациона хлеб и любые мучные изделия - их она не употребляет уже 20 лет. Самой трудной задачей для сладкоежки стал отказ от десертов, однако звезда нашла для себя компромисс, позволяя себе съедать утром 2 конфеты.

Людмила Загорская и Алина Доротюк / фото: instagram.com, Людмила Загорская

Напомним, фильмография украинской актрисы Людмилы Загорской насчитывает около 90 работ в кино и на телевидении. Широкую известность ей принесли главная роль Ольги Бабенко в сериале "Проводница", образ Зоси в исторической драме "Столетие Якова", а также проекты "Папа Дэн", "Второе дыхание" и "Швабра-2".

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