Певица Слава громко исполняла песни, не особо заботясь о том, что ее выступление может мешать другим посетителям.

https://stars.glavred.info/rossiyskaya-pevica-ustroila-pyanyy-debosh-v-kitae-ee-prishlos-usmiryat-policii-10814291.html Ссылка скопирована

Российская певица устроила пьяный дебош в Китае / коллаж: Главред, фото: Instagram/nastya_slava

Кратко:

Певица Слава проводила отпуск на острове Хайнань

Местные жители пожаловались на шум в полицию

Российская певица Слава, которая открыто поддерживает войну против Украины и восхищается диктатором Владимиром Путиным, оказалась в центре скандала во время отдыха в Китае. Нетрезвая артистка устроила импровизированное выступление в местной чайхане, однако ее "концерт" закончился приездом полиции. Об этом пишут росСМИ.

Исполнительница проводила отпуск на острове Хайнань. Во время одного из вечеров она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила развлечь других россиян в чайхане и заодно продемонстрировать окружающим "особенности" российской культуры.

видео дня

Слава громко исполняла песни, не особо заботясь о том, что ее выступление может мешать другим посетителям. Однако местные жители не оценили подобное развлечение и пожаловались на шум в полицию.

Вскоре в заведение прибыли правоохранители, которые вмешались в происходящее и разогнали собравшихся. Таким образом, незапланированный концерт российской певицы завершился гораздо быстрее, чем она рассчитывала.

Какую позицию Слава занимает по поводу войны в Украине

До начала полномасштабного вторжения артистка не делала громких публичных заявлений о войне. При этом ранее она поддерживала оккупацию Крыма: незаконно посещала полуостров и выступала там с концертами. В результате певице запретили въезд в Украину.

После 24 февраля 2022 года Слава открыто продемонстрировала поддержку российской агрессии. Она выступала с резкими заявлениями об Украине и украинцах, фактически встав на сторону Кремля.

Впрочем, со временем ее риторика изменилась. Когда украинские военные начали наносить удары беспилотниками по территории России, певица стала публично призывать к миру и прекращению боевых действий.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинские модели неоднократно громко заявляли о себе на престижных мировых конкурсах красоты, доказывая, что способны на равных конкурировать с главными красавицами планеты. Главред собрал истории триумфа украинок.

Также жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, ответила на предположения подписчиков о второй беременности. В Instagram она объяснила, почему появились слухи о пополнении в семье, и раскрыла, сколько килограмм уже набрала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред