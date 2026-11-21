Внук основателя ювелирного дома Bulgari скончался в Риме в 89 лет, прощание с ним пройдет 23 ноября.

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Умер Паоло Булгари / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bvlgari

Кратко:

Паоло Булгари умер в Риме в возрасте 89 лет

Он был внуком основателя ювелирного дома Bulgari

Семья назвала его величайшим ювелиром нашего времени

В Риме в возрасте 89 лет умер Паоло Булгари - итальянский ювелир и бывший вице-председатель компании Bulgari. Родные называли его "величайшим ювелиром нашего времени", а его смерть стала еще одной ноябрьской утратой для индустрии моды.

О смерти ювелира со ссылкой на заявление семьи сообщило итальянское издание Il Sole 24 Ore.

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В заявлении близкие отметили глубокую человечность Паоло Булгари и его предпринимательский талант. Они назвали его человеком, который любил Италию и представлял ее в мире.

"Нас покинул величайший ювелир нашего времени", - говорится в заявлении семьи.

Прощание с Паоло Булгари пройдет в понедельник, 23 ноября, в 11:00 в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме. Причина смерти не сообщается.

Что известно о Паоло Булгари

Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года в Риме. Он был третьим сыном Джорджо Булгари и внуком греческого ювелира Сотирио Булгари, который в конце XIX века открыл в Риме первый магазин - основу будущей ювелирной империи.

После смерти Джорджо в 1966 году управление бизнесом перешло к его сыну Джанни и двоюродной сестре Марине. В 1987 году, после ухода Джанни, компанию возглавил Никола Булгари, а Паоло стал его заместителем.

При братьях Bulgari вышла далеко за пределы ювелирного дела:

компания начала выпускать часы, аксессуары, кожаные изделия и парфюмерию;

в 1970-х бренд открыл бутики в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло;

в 2004 году Паоло Булгари вместе с Франческо Трапани запустил сеть Bulgari Hotels.

Украшениями бренда восхищались звезды мирового кино, в частности Элизабет Тейлор. В 2011 году семья продала контрольный пакет акций Bulgari французскому концерну LVMH за 4,3 млрд евро и получила взамен 3,5% акций LVMH.

Чем Паоло Булгари занимался в последние годы

В 2013 году Паоло Булгари вместе с братом Николой фигурировал в расследовании по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов. Оба отрицали обвинения, и 20 апреля 2018 года суд оправдал братьев.

В ноябре 2019 года ювелир вместе с женой основал Фонд Паоло Булгари, который поддерживает образование и профессиональную подготовку в отдаленных районах Рима. Одним из проектов фонда стало обновление главной площади района Тор-Белла-Монака, завершенное в декабре 2023 года.

Как напоминает FashionUnited, о своем деле ювелир говорил коротко и без пафоса.

"Дизайн был моей большой страстью", - говорил Паоло Булгари.

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Смерти знаменитостей - новости

Как сообщал Главред, 10 ноября в Польше умер американский актер Стейси Кич. Звезда сериалов "Побег" и "Синяя кровь" скончался в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием сердца. О смерти артиста сообщила его жена Малгося Томасси Кич.

Тяжелую утрату в ноябре понесла и украинская сцена. Умер народный артист Украины Евгений Шах, который озвучивал Дамблдора в украинском дубляже "Гарри Поттера". Об этом стало известно 14 ноября.

Траур пришел и в украинское телевидение. Умерла ведущая Светлана Рыжук, которую зрители знали по Новому каналу и программе "Подъем". Об этом стало известно 20 ноября.

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