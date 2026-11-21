Первая версия песни принесла исполнителям известность, однако ее настоящая популярность была еще впереди.

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Знаменитый хит Led Zeppelin имеет блюзовые корни / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/ledzeppelin

Кратко:

За сценическим псевдонимом Мемфис Минни скрывалась Лиззи Дуглас

В 1971 году Led Zeppelin представили свою интерпретацию композиции

Задолго до того, как композиция When the Levee Breaks стала одним из узнаваемых хитов Led Zeppelin, ее исполнила американская блюзовая певица Мемфис Минни. В 1929 году она вместе с мужем записала песню, вдохновленную разрушительным наводнением на реке Миссисипи. Спустя более 40 лет британские рокеры переосмыслили эту композицию и превратили ее в настоящий блюз-роковый гимн. Однако имя женщины, стоявшей у истоков этой музыкальной истории, до сих пор остается малоизвестным широкой аудитории, пишет журнал Parade.

За сценическим псевдонимом Мемфис Минни скрывалась Лиззи Дуглас. Музыкой она увлеклась еще в детстве и рано научилась играть на гитаре. В 13 лет девушка покинула родительский дом, а к концу 1920-х годов уже зарекомендовала себя как опытная исполнительница.

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Поворотным моментом в ее карьере стал 1929 год. Во время выступления в одной из парикмахерских Мемфиса на талантливую гитаристку обратил внимание музыкальный скаут. Вместе с Лиззи выступал ее муж Уилбур Джо Маккой, который также занимался музыкой.

Вскоре супруги отправились в Нью-Йорк, где заключили возможность записаться на студии Columbia Records. Именно тогда Лиззи Дуглас стала известна под именем Мемфис Минни, а ее муж взял сценический псевдоним Канзас Джо.

Среди первых совместных записей музыкантов была композиция When the Levee Breaks. Ее создание было связано с Великим наводнением на Миссисипи 1927 года, последствия которого затронули и семью Минни: стихия разрушила их дом. Первая версия песни принесла исполнителям известность, однако ее настоящая популярность была еще впереди.

Мемфис Минни / Фото: Википедия

В 1971 году Led Zeppelin представили собственную интерпретацию композиции, включив ее в свой четвертый студийный альбом. Британская группа существенно переосмыслила оригинал, придав ему масштабное и узнаваемое звучание. Со временем эта версия стала одной из самых известных работ коллектива и превратилась в классику блюз-рока.

Писатель Мик Уолл в книге When Giants Walked the Earth назвал композицию гипнотической блюз-роковой мантрой. Музыкальный критик Роберт Кристгау также обратил на нее особое внимание, отметив масштабность звучания, которое он сравнил с симфоническим.

При этом остается неизвестным, удалось ли самой Мемфис Минни услышать знаменитую версию Led Zeppelin. Нет достоверных сведений и о том, знала ли певица об исполнении другой ее композиции - Me and My Chauffeur Blues - группой Jefferson Airplane.

До того как ее песня обрела мировую известность в интерпретации британских рокеров, Минни не дожила. После перенесенного инсульта последние годы жизни она провела в доме престарелых в Мемфисе, передвигаясь в инвалидной коляске. Певица умерла в 1973 году в возрасте 76 лет.

Сегодня имя Мемфис Минни знакомо далеко не всем поклонникам рок-музыки. Тем не менее ее вклад в развитие блюза остается значительным. А записанная вместе с мужем в 1929 году When the Levee Breaks продолжает звучать спустя десятилетия, напоминая о женщине, которая стояла у истоков одной из самых известных музыкальных интерпретаций Led Zeppelin.

Прослушать песню можно здесь

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