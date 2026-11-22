Таллула Уиллис обняла 71-летнего отца на садовых качелях, а поклонники оставили под снимком сотни теплых комментариев.

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Дочь 71-летнего Уиллиса показала новое фото с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Кратко:

Таллула Уиллис опубликовала новое фото с отцом

Актер позирует на садовых качелях в розовой рубашке

О диагнозе Уиллиса семья сообщила в 2023 году

Голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.

Фото опубликовала дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис в Instagram. Текстом снимок она не подписала и ограничилась двумя эмодзи.

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На кадре Брюс Уиллис одет в розовую рубашку и серый кардиган. Таллула выбрала для фото красный свитер и солнцезащитные очки.

Публикация набрала более 31 тысячи отметок "Нравится" и почти тысячу комментариев. Поклонники актера оставили под снимком множество теплых слов.

Многие пользователи признались, что рады видеть Уиллиса в кругу семьи.

"Он окружен любовью", - говорится в одном из комментариев.

Чем болеет Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году. Тогда семья сообщила, что у него диагностировали афазию - нарушение, которое влияет на способность говорить и понимать речь.

Спустя год родные уточнили диагноз: у актера лобно-височная деменция. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором поражаются лобные и височные доли головного мозга.

Фото: instagram.com/buuski

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Брюс Уиллис - новости

Как сообщал Главред, Таллула Уиллис регулярно делится семейными снимками в соцсетях. В конце сентября она показала фото с отцом, на котором целует его в щеку. Сам актер на том кадре улыбался в камеру.

Летом в семье Уиллисов произошло важное событие. Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси, с которым встречается с 2023 года. На создание ее свадебного платья ушло 712 часов.

Несмотря на болезнь, Брюс Уиллис побывал на торжестве. Журнал Vogue опубликовал свадебные снимки, которые подтвердили, что 71-летний актер появился на свадьбе дочери. О помолвке пара объявила в декабре 2024 года.

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