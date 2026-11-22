Кратко:
- Таллула Уиллис опубликовала новое фото с отцом
- Актер позирует на садовых качелях в розовой рубашке
- О диагнозе Уиллиса семья сообщила в 2023 году
Голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.
Фото опубликовала дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис в Instagram. Текстом снимок она не подписала и ограничилась двумя эмодзи.
На кадре Брюс Уиллис одет в розовую рубашку и серый кардиган. Таллула выбрала для фото красный свитер и солнцезащитные очки.
Публикация набрала более 31 тысячи отметок "Нравится" и почти тысячу комментариев. Поклонники актера оставили под снимком множество теплых слов.
Многие пользователи признались, что рады видеть Уиллиса в кругу семьи.
"Он окружен любовью", - говорится в одном из комментариев.
Чем болеет Брюс Уиллис?
Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году. Тогда семья сообщила, что у него диагностировали афазию - нарушение, которое влияет на способность говорить и понимать речь.
Спустя год родные уточнили диагноз: у актера лобно-височная деменция. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором поражаются лобные и височные доли головного мозга.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Брюс Уиллис - новости
Как сообщал Главред, Таллула Уиллис регулярно делится семейными снимками в соцсетях. В конце сентября она показала фото с отцом, на котором целует его в щеку. Сам актер на том кадре улыбался в камеру.
Летом в семье Уиллисов произошло важное событие. Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси, с которым встречается с 2023 года. На создание ее свадебного платья ушло 712 часов.
Несмотря на болезнь, Брюс Уиллис побывал на торжестве. Журнал Vogue опубликовал свадебные снимки, которые подтвердили, что 71-летний актер появился на свадьбе дочери. О помолвке пара объявила в декабре 2024 года.
Читайте также:
- Майли Сайрус вышла замуж во второй раз - кто стал избранником певицы
- Умер "величайший ювелир нашего времени" Паоло Булгари
- "Осталась обида" - известная певица сделала признание о Софии Ротару
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред