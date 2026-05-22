"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отец

Кратко:
- Румер Уиллис особенно ценит возможность проводить время рядом с отцом
- Сейчас Брюс Уиллис практически не появляется на публике
Дочь американского актера Брюса Уиллиса и его коллеги Деми Мур - Румер Уиллис откровенно рассказала в подкасте The Inside Edit, как деменция изменила характер легендарного артиста и каким он стал сейчас.
37-летняя Румер Уиллис призналась, что сегодня особенно ценит возможность проводить время рядом с отцом, несмотря на его тяжелое состояние.
Румер отмечает, что теперь видит в Брюсе качества, которые раньше были менее заметны. Если прежде актер ассоциировался с образом сильного и непоколебимого героя боевиков, то сейчас в нем появилось гораздо больше тепла, нежности и спокойствия.
"В нем появилась какая-то особая нежность. Он всегда был таким мачо, но теперь в нем чувствуется хрупкость. Возможно, это не совсем подходящее слово, но скорее кротость, которую трудно было представить, когда речь шла о Брюсе Уиллисе", - рассказала Румер.
Также дочь актера призналась, что до болезни отца почти ничего не знала о фронтотемпоральной деменции. Однако после того как семья публично рассказала о диагнозе, она начала получать множество сообщений от людей, столкнувшихся с подобной проблемой.
По словам Румер, это помогло ей понять, насколько много семей во всем мире переживают похожие испытания.
"Сейчас многие подходят ко мне и говорят: "У моего папы была ФТД" или "Мой родственник тоже через это прошел"", - поделилась она.
Сейчас Брюс Уиллис практически не появляется на публике. Известно, что рядом с актером постоянно находятся помощники и сиделки, которые помогают ему в повседневной жизни.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее известная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-возлюбленным.
Ранее также российские звезды Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения, появились вместе на улицах Лимассола.
Вас также может заинтересовать:
- Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке
- Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы
- Неизлечимо больной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике
О персоне: Брюс Уиллис
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред