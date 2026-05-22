"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отец

Виталий Кирсанов
22 мая 2026, 21:23
Румер Уиллис откровенно рассказала, как тяжелая болезнь изменила ее отца.
Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отец

Кратко:

  • Румер Уиллис особенно ценит возможность проводить время рядом с отцом
  • Сейчас Брюс Уиллис практически не появляется на публике

Дочь американского актера Брюса Уиллиса и его коллеги Деми Мур - Румер Уиллис откровенно рассказала в подкасте The Inside Edit, как деменция изменила характер легендарного артиста и каким он стал сейчас.

37-летняя Румер Уиллис призналась, что сегодня особенно ценит возможность проводить время рядом с отцом, несмотря на его тяжелое состояние.

Румер отмечает, что теперь видит в Брюсе качества, которые раньше были менее заметны. Если прежде актер ассоциировался с образом сильного и непоколебимого героя боевиков, то сейчас в нем появилось гораздо больше тепла, нежности и спокойствия.

"В нем появилась какая-то особая нежность. Он всегда был таким мачо, но теперь в нем чувствуется хрупкость. Возможно, это не совсем подходящее слово, но скорее кротость, которую трудно было представить, когда речь шла о Брюсе Уиллисе", - рассказала Румер.

Также дочь актера призналась, что до болезни отца почти ничего не знала о фронтотемпоральной деменции. Однако после того как семья публично рассказала о диагнозе, она начала получать множество сообщений от людей, столкнувшихся с подобной проблемой.

По словам Румер, это помогло ей понять, насколько много семей во всем мире переживают похожие испытания.

"Сейчас многие подходят ко мне и говорят: "У моего папы была ФТД" или "Мой родственник тоже через это прошел"", - поделилась она.

Сейчас Брюс Уиллис практически не появляется на публике. Известно, что рядом с актером постоянно находятся помощники и сиделки, которые помогают ему в повседневной жизни.

О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

шоу-бизнес Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
