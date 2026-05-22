"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

Актриса прокомментировала обсуждения в соцсетях, где пользователи начали предполагать возможную беременность из-за изменений в ее фигуре.

Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала об изменениях в весе, реакции на комментарии хейтеров и о том, какой вес считает для себя наиболее комфортным.

В интервью BLIK.ua актриса призналась, что после праздничного периода немного набрала вес, однако уже постепенно возвращается к привычной форме.

"Один килограмм уже удалось сбросить. На самом деле мой рацион почти не изменился, потому что я всегда старалась правильно питаться. Было 49 килограммов, сейчас - 48. Для меня комфортный вес - 45-47 килограммов, именно тогда я чувствую себя лучше всего", - поделилась Денисенко.

Также актриса прокомментировала обсуждения в соцсетях, где пользователи начали предполагать возможную беременность из-за изменений в ее фигуре. По словам звезды, к подобным комментариям она относится спокойно и не воспринимает их слишком болезненно.

Отдельно актриса вспомнила период беременности, когда её вес существенно увеличился.

"Когда я была беременна, весила 58 кг - это на 10-12 кг больше. И для меня это было очень тяжело", - поделилась она.

В настоящее время актриса подчеркивает, что чувствует себя комфортно в своём привычном весе и не планирует кардинальных изменений в питании или образе жизни.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

