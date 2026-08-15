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Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 12:41
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71-летний актер лично разделил с семьей важный праздничный день.
Брюс Уиллис на свадьбе дочери
Брюс Уиллис на свадьбе дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, buuski

Вы узнаете:

  • Брюс Уиллис посетил свадьбу своей дочери Таллулы
  • Как выглядел тяжелобольной голливудский актер на празднике

Голливудский актер Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери Таллулы, которая вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Издание Vogue опубликовало эксклюзивные свадебные снимки, подтвердив, что 71-летний артист лично присутствовал на церемонии.

Таллула и Джастин сыграли камерную свадьбу 8 августа 2026 года на семейном ранчо в Хейли, штат Айдахо. На трогательных черно-белых снимках Брюс позирует в окружении новобрачных. Актер нежно обнимает прижавшуюся к нему дочь, пока зять тепло держит его за руку.

видео дня

Для церемонии Уиллис выбрал легкий и комфортный образ: светлую льняную рубашку с коротким рукавом, брюки и соломенную шляпу. Невеста предстала в белом платье с букетом цветов.

На торжестве также присутствовала бывшая супруга Брюса и мама Таллулы - актриса Деми Мур, которая наблюдала за регистрацией из первого ряда.

Появление артиста на празднике растрогало поклонников до слез. В комментариях под постом Vogue пользователи не скрывали эмоций.

Брюс Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур
Брюс Уиллис, Таллула Уиллис и Деми Мур / фото: instagram.com, Деми Мур

"У меня слезы на глазах от того, что ее отец смог там быть"

"Так прекрасно! И Брюс был рядом, я уже плачу"

"Ах, Брюс был там, какой особенный день для всех, поздравляю!"

Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру, а в 2023 году его семья объявила о тяжелом диагнозе - лобно-височной деменции.

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Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко увековечили день свадьбы не только в соцсетях, но и на собственном теле. В рамках свадебных празднований популярная актриса и ее супруг-модель посетили тату-салон, сделав парные татуировки.

Также Соломия Витвицкая продолжает делиться с поклонниками особенными моментами ожидания первенца. Находясь на 35-й неделе беременности, популярная украинская телеведущая, которая до этого уже рассекретила пол будущего ребенка, сделала очередное откровенное признание.

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О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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