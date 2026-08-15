Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

Вы узнаете:
- Чем занимается Соломия Витвицкая на последних месяцах беременности
- Какое признание о подготовке к материнству сделала звезда
Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится на 35-й неделе беременности и готовится впервые стать мамой, удивила поклонников признанием накануне рождения ребенка. О своей жизни в декрете знаменитость рассказала в Instagram.
Несмотря на декретный отпуск, звезда продолжает вести насыщенную жизнь и работать. Ведущая откровенно рассказала, как проживает последние недели перед рождением первенца.
"35 недель. Еще совсем недавно беременность казалась чем-то происходящим где-то далеко в будущем. А теперь будущее уже так близко, что его можно буквально ощутить каждым движением маленького человека внутри. Я все еще работаю, встречаюсь с друзьями, гуляю, решаю какие-то взрослые дела, думаю о ремонте и списке того, что еще нужно успеть… Все чаще ловлю себя на мысли: скоро все эти обычные прогулки, кофе и разговоры будут иметь еще одного участника", - поделилась эмоциями Соломия.
Ранее телеведущая раскрыла пол будущего ребенка. Соломия и ее избранник ждут мальчика, который, по словам звезды, уже вовсю дает о себе знать.
"Еще немного и нас будет трое. И я до сих пор не до конца отдаю себе отчет, что скоро мы познакомимся с сыном, который уже несколько месяцев активно участвует во всех наших делах просто пока изнутри", - трогательно подытожила Витвицкая.
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Также конфликт между Кристиной Соловий и Эммой Антонюк разгорелся после того, как журналистка публично заявила, будто Соловий пришла на интервью в нетрезвом состоянии. Изначально Кристина не хотела комментировать инцидент, однако позже все же озвучила свои выводы.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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