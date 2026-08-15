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Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 09:56
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Телеведущая готовится впервые стать мамой.
Соломия Витвицкая - беременность
Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

  • Чем занимается Соломия Витвицкая на последних месяцах беременности
  • Какое признание о подготовке к материнству сделала звезда

Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится на 35-й неделе беременности и готовится впервые стать мамой, удивила поклонников признанием накануне рождения ребенка. О своей жизни в декрете знаменитость рассказала в Instagram.

Несмотря на декретный отпуск, звезда продолжает вести насыщенную жизнь и работать. Ведущая откровенно рассказала, как проживает последние недели перед рождением первенца.

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Соломия Витвицкая готовится к родам
Соломия Витвицкая готовится к родам / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"35 недель. Еще совсем недавно беременность казалась чем-то происходящим где-то далеко в будущем. А теперь будущее уже так близко, что его можно буквально ощутить каждым движением маленького человека внутри. Я все еще работаю, встречаюсь с друзьями, гуляю, решаю какие-то взрослые дела, думаю о ремонте и списке того, что еще нужно успеть… Все чаще ловлю себя на мысли: скоро все эти обычные прогулки, кофе и разговоры будут иметь еще одного участника", - поделилась эмоциями Соломия.

Ранее телеведущая раскрыла пол будущего ребенка. Соломия и ее избранник ждут мальчика, который, по словам звезды, уже вовсю дает о себе знать.

Соломия Витвицкая - кто родится
Соломия Витвицкая - кто родится / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Еще немного и нас будет трое. И я до сих пор не до конца отдаю себе отчет, что скоро мы познакомимся с сыном, который уже несколько месяцев активно участвует во всех наших делах просто пока изнутри", - трогательно подытожила Витвицкая.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания общественности. Накануне старта официальных матчей португальский футболист удивил поклонников неожиданной сменой имиджа, опубликовав фото с новым цветом волос.

Также конфликт между Кристиной Соловий и Эммой Антонюк разгорелся после того, как журналистка публично заявила, будто Соловий пришла на интервью в нетрезвом состоянии. Изначально Кристина не хотела комментировать инцидент, однако позже все же озвучила свои выводы.

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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