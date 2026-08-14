"Дома был другим человеком": дочь Скрябина раскрыла неожиданную правду об отце

Мария-Барбара Кузьменко призналась, почему за занавесом публичности ее отец был строгим родителем.

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Каким был Кузьма Скрябин за кадром / коллаж: Главред, фото: instagram.com, skryabinband

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Каким Андрей Кузьменко был в домашней обстановке

Какие правила и запреты соблюдала его дочь Мария-Барбара

Единственная дочь легендарного украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара откровенно рассказала, каким ее отец был в реальной жизни. В интервью программе "Наодинці з гламуром" девушка отметила, что поведение Кузьмы дома отличалось от привычного образа.

В то время как миллионы фанатов привыкли видеть Кузьму всегда веселым, добрым и жизнерадостным, дома он придерживался весьма строгих правил воспитания. По словам дочери, артист активно прививал ей дисциплину и не разрешал попусту тратить время.

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Дочь Кузьмы Скрябина / скрин из видео

"На самом деле я воспитывалась в довольно строгих условиях, хотя все думают, что мой папа был супер добрым и мне можно было все. На самом деле мне можно было очень мало. Я постоянно находилась в условиях, когда должна была учиться, я не могла просто лежать и ничего не делать, смотреть сериалы. Поэтому вспоминаю многие его наставления. Мне сейчас отзывается его трудолюбие, то, как он говорил, что нужно всегда стремиться к цели", - поделилась дочь Кузьмы.

Несмотря на требования к учебе и саморазвитию, артист никогда не навязывал дочери собственное мнение относительно ее жизненного пути. Сейчас Мария-Барбара работает врачом-дерматологом, косметологом и трихологом.

Андрей Кузьменко - Скрябин / УНИАН

В завершение девушка напомнила, что для публики Андрей Кузьменко всегда оставался кумиром и звездой, однако дома он был исключительно любящим и требовательным отцом:

"Он был веселым на публике. Нужно понимать, что дома он был другим человеком. И со мной он был прежде всего папой, а не знаменитостью", - резюмировала Мария-Барбара Кузьменко.

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Также артист Александр Пономарев поделился редким кадром со своим повзрослевшим сыном Александром, рожденным в браке с Викторией Мартынюк. Певец и его наследник позируют на террасе дома, искренне улыбаясь.

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О персоне: Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

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