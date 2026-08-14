"Моя жена": солист "СКАЙ" Собчук впервые рассказал о новой семье

Вы узнаете:
- Что изменилось в личной жизни Олега Собчука
- Кто стал женой певца
Фронтмен популярной украинской рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук спровоцировал слухи о том, что он больше не холостяк. Музыкант впервые публично назвал свою новую избранницу "женой" в интервью блогеру Александру Преподобному.
Собчук ясно дал понять, что их отношения перешли на совершенно другой уровень. Артист ответил на вопрос о том, как распределяется финансовый бюджет в их союзе.
"Конечно, я - мужчина, все на мне, но моя жена является и бухгалтером, и юристом, и менеджером группы "СКАЙ"", - заявил Собчук.
Именно статус "жена" мгновенно привлек внимание публики, ведь ранее артист не делал официальных заявлений о заключении брака. Известно, что сердце музыканта покорила менеджер коллектива Тамара Божко, лицо которой он впервые открыто показал весной 2026 года.
Впервые о том, что его сердце снова занято, Олег Собчук обмолвился весной 2025 года. На тот момент артист скрывал личность избранницы и уверял, что к новому браку пока не готов.
"У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь – это строительный материал для создания новых песен", - делился тогда певец.
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О персоне: Олег Собчук
Олег Николаевич Собчук (род. 17 октября 1980, Тернополь, УССР) - украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ, сообщает "Википедия".
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