"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашке

Вы узнаете:
- Как выглядела Наталка Денисенко на свадьбе с Юрием Ярошенко
- Почему в сети раскритиковали пару
Украинская актриса Наталья Денисенко и ее возлюбленный, модель Юрий Ярошенко, снова оказались в центре внимания. Ранее артистка уже показывала кадры со свадьбы, но на этот раз опубликовала в Instagram видео с официальной росписи в ЗАГСе.
Утром 8 августа пара отправилась на регистрацию брака, полностью проигнорировав классический свадебный дресс-код. Для церемонии влюбленные выбрали ночные комплекты.
Наталья предстала в ночной рубашке и пеньюаре с перьями на рукавах, дополнив образ белой маской для сна. Юрий поддержал супругу и пришел в черной пижаме, на кармане которой было вышито его имя.
"На церемонию регистрации утром 8 августа мы пришли в пижамах. Это был наш день, и нам хотелось расслабиться, почувствовать комфорт и уют", - объяснила необычный выбор актриса.
Неординарный выбор нарядов вызвал бурное обсуждение и расколол подписчиков артистки на два лагеря. Многие поклонники поддержали пару за смелость и умение наслаждаться моментом вопреки стереотипам.
"Вот пример жить и праздновать как хочется вам, несмотря на других"
"Такого варианта точно еще ни у кого не было. Красиво, по-семейному"
"Вот это я понимаю! Люди наслаждаются и живут своей лучшей жизнью! Молодцы! Так и должно быть. Вы невероятные"
Однако часть пользователей отнеслась к домашнему стилю на официальной церемонии крайне критично, упрекнув супругов в неуважении к официальному характеру мероприятия и чрезмерном эпатаже.
"В пижамах? Внешний вид показывает ваше отношение к месту и событию"
"Вероятно, пижама хорошо проплатила за рекламу"
"Надо было тогда в купальниках! А зачем тогда традиции?"
"Да зачем в пижамах, надо было голыми расписываться"
"Вы такой праздник испортили… Посмешище"
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Также Дан Балан попал в скандальную историю из-за своих частных концертов в Украине. Наталья Тур заявила, что заказчики корпоративов массово выражают недовольство артистом, утверждая, что молдавский певец регулярно появляется перед зрителями в нетрезвом состоянии.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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