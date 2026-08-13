"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашке

Актриса отказалась от традиционных нарядов на официальной регистрации брака.

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Наталка Денисенко - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Как выглядела Наталка Денисенко на свадьбе с Юрием Ярошенко

Почему в сети раскритиковали пару

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее возлюбленный, модель Юрий Ярошенко, снова оказались в центре внимания. Ранее артистка уже показывала кадры со свадьбы, но на этот раз опубликовала в Instagram видео с официальной росписи в ЗАГСе.

Утром 8 августа пара отправилась на регистрацию брака, полностью проигнорировав классический свадебный дресс-код. Для церемонии влюбленные выбрали ночные комплекты.

видео дня

Наталка Денисенко вышла замуж в пижаме / скрин из видео

Наталья предстала в ночной рубашке и пеньюаре с перьями на рукавах, дополнив образ белой маской для сна. Юрий поддержал супругу и пришел в черной пижаме, на кармане которой было вышито его имя.

"На церемонию регистрации утром 8 августа мы пришли в пижамах. Это был наш день, и нам хотелось расслабиться, почувствовать комфорт и уют", - объяснила необычный выбор актриса.

Свадебный образ Наталки Денисенко / скрин из видео

Неординарный выбор нарядов вызвал бурное обсуждение и расколол подписчиков артистки на два лагеря. Многие поклонники поддержали пару за смелость и умение наслаждаться моментом вопреки стереотипам.

"Вот пример жить и праздновать как хочется вам, несмотря на других"

"Такого варианта точно еще ни у кого не было. Красиво, по-семейному"

"Вот это я понимаю! Люди наслаждаются и живут своей лучшей жизнью! Молодцы! Так и должно быть. Вы невероятные"

Наталка Денисенко в ЗАГСе / скрин из видео

Однако часть пользователей отнеслась к домашнему стилю на официальной церемонии крайне критично, упрекнув супругов в неуважении к официальному характеру мероприятия и чрезмерном эпатаже.

"В пижамах? Внешний вид показывает ваше отношение к месту и событию"

"Вероятно, пижама хорошо проплатила за рекламу"

"Надо было тогда в купальниках! А зачем тогда традиции?"

"Да зачем в пижамах, надо было голыми расписываться"

"Вы такой праздник испортили… Посмешище"

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Также Дан Балан попал в скандальную историю из-за своих частных концертов в Украине. Наталья Тур заявила, что заказчики корпоративов массово выражают недовольство артистом, утверждая, что молдавский певец регулярно появляется перед зрителями в нетрезвом состоянии.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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