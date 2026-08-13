"Мне нужно погуглить": жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе

Кратко:
- Хилария - мать семерых детей
- Хилария решила отнестись к своему диагнозу с юмором
Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария рассказала о состоянии своего психического здоровья. О личных особенностях она откровенно написала в Instagram.
Мать семерых детей призналась, что у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексия - особенность, которая может затруднять чтение и обработку письменной информации.
При этом Хилария решила отнестись к ситуации с юмором. Она пошутила, что иногда ей приходится обращаться к словарю или поисковику, чтобы понять, было ли оскорблением оставленное в ее адрес сообщение.
"Мне нужно погуглить, прежде чем обидеться на хейтерский комментарий. Как бы то ни было, дислексия и СДВГ в любом случае прочитают это слово как "жизнерадостная"", - написала она.
О своем диагнозе Хилария Болдуин упоминала в книге, изданной в 2025 году. Она откровенно отмечала, что заболевание "значительно влияет на ее речь, способность читать, воспринимать на слух, концентрацию, память и уверенность в себе".
В частности, как предполагала предпринимательница, именно из-за СДВГ у нее возникли расстройства пищевого поведения: "У меня была анорексия, была булимия, я переедала, недоедала – перепробовала все".
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Про персону: Алек Болдуин
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
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