"Мне нужно погуглить": жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе

Хилария Болдуин сделала откровенное признание о здоровье.

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Жена Алека Болдуина откровенно рассказала о своем диагнозе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hilariabaldwin

Кратко:

Хилария - мать семерых детей

Хилария решила отнестись к своему диагнозу с юмором

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария рассказала о состоянии своего психического здоровья. О личных особенностях она откровенно написала в Instagram.

Мать семерых детей призналась, что у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексия - особенность, которая может затруднять чтение и обработку письменной информации.

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При этом Хилария решила отнестись к ситуации с юмором. Она пошутила, что иногда ей приходится обращаться к словарю или поисковику, чтобы понять, было ли оскорблением оставленное в ее адрес сообщение.

"Мне нужно погуглить, прежде чем обидеться на хейтерский комментарий. Как бы то ни было, дислексия и СДВГ в любом случае прочитают это слово как "жизнерадостная"", - написала она.

О своем диагнозе Хилария Болдуин упоминала в книге, изданной в 2025 году. Она откровенно отмечала, что заболевание "значительно влияет на ее речь, способность читать, воспринимать на слух, концентрацию, память и уверенность в себе".

В частности, как предполагала предпринимательница, именно из-за СДВГ у нее возникли расстройства пищевого поведения: "У меня была анорексия, была булимия, я переедала, недоедала – перепробовала все".

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Про персону: Алек Болдуин Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

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