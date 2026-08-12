"Дал метастазы в кости": звезда сериала "Офис" сообщила о раке 4 стадии

53-летняя актриса откровенно рассказала о раке груди, который перешел в неизлечимую стадию.

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Люси Дэвис неизлечимо больна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Люси Дэвис

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Какое признание сделала Люси Дэвис о своем здоровье

Как звезда справляется с неизлечимым диагнозом

Знаменитая британская актриса Люси Дэвис, наиболее известная по ролям в сериале "Офис" и фильме "Чудо-женщина", сделала личное признание. В Instagram 53-летняя звезда раскрыла, что уже полтора года ведет борьбу с раком груди четвертой стадии.

По словам Дэвис, болезнь оказалась неизлечимой и дала метастазы в кости - в частности, поражены позвоночник, правое бедро и ребра. Делать химиотерапию, как признается актриса, уже слишком поздно.

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Люси Дэвис - диагноз / фото: instagram.com, Люси Дэвис

"Полтора года назад мне поставили диагноз: рак груди 4-й стадии, который дал метастазы в кости... Рак неизлечим, и для химиотерапии уже слишком поздно. Уплотнение, которое я сначала почувствовала, не было "шишкой" как таковой, скорее маленьким твердым пятнышком. Совсем крошечным. Я едва не забила на это и не пошла к врачу. Поэтому я хочу сказать всем: не игнорируйте ничего - проверяйте абсолютно все!" - предостерегла звезда.

Актриса не скрывает, что испытывает сильные физические боли. Из-за поражения костей ей трудно долго стоять или ходить, поэтому периодически приходится пользоваться инвалидной коляской. Однако Дэвис категорически просит не жалеть ее.

Люси Дэвис больна раком / фото: instagram.com, Люси Дэвис

"Я не боюсь того, что будет дальше. Я в мире с этим. Для меня уход из физического тела - это просто возвращение домой. Вся боль и скорбь достанутся моей семье, им сейчас гораздо тяжелее, чем мне", - считает Люси.

Несмотря на тяжелую болезнь, Люси Дэвис настроена максимально полно проживать оставшееся время. Она заявила, что намерена продолжать актерскую карьеру, а также активно заниматься защитой прав животных.

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