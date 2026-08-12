Алина Гросу столкнулась с проблемой из-за резких изменений сына - детали

Певица рассказала о взрослении своего первенца.

https://stars.glavred.info/alina-grosu-stolknulas-s-problemoy-iz-za-rezkih-izmeneniy-syna-detali-10787846.html Ссылка скопирована

Как растет сын Алины Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Алина Гросу рассказала о проблеме

Как выглядит повзрослевший Марк-Габриэль

Украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками в Instagram подробностями взросления своего первенца. Ее сыну Марку-Габриэлю недавно исполнилось четыре месяца, однако мальчик растет настолько стремительно, что уже привносит в жизнь звездной мамы приятные, но неожиданные хлопоты.

На опубликованном кадре из соцсетей видно, насколько крепким и пухленьким вырос 4-месячный малыш. На снимке Марк-Габриэль запечатлен в стильном голубом песочнике и кепке в тон. В честь памятной даты родители подготовили праздничный голубой бенто-торт со свечкой в форме цифры "4".

видео дня

Марк Габриэль - сын Алины Гросу / скрин из видео

Артистка призналась, что ребенок заметно опережает стандартные параметры для своего возраста. Из-за столь резких изменений Марк-Габриэль быстро вырос из большинства своих вещей, поэтому певице приходится полностью обновлять его гардероб.

"Нам тут 4 месяца стукнуло. Но мы немножко переростки. Переросли одежду на 6-9 месяцев… уже покупаем на 9-12", - удивленно рассказала Алина Гросу.

Как выглядит сын Алины Гросу / скрин из видео

По словам знаменитости, ее сын растет настоящим богатырем. Теперь родителям приходится ориентироваться не на цифры и возрастные маркировки в календаре, а исключительно на фактический рост и комплекцию мальчика, подбирая ему вещи, предназначенные для детей почти втрое старше его.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Яся Гармаш шокировала сеть признанием о домашнем насилии со стороны экс-супруга, ведущего шоу "В поисках истины" Вячеслава Гармаша. Девушка объявла о разводе и выложила в Threads жуткие фото с синяками на теле, рассказав о пережитом кошмаре.

Также Оля Полякова спровоцировала громкий скандал вокруг своих высказываний в интервью Рамине Эсхакзай. Певица отказалась извиняться, заявив, что требования публичного покаяния напоминают ей советскую "партийную систему", и отметила, что украинское общество сковал страх.

Читайте также:

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред