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Алина Гросу столкнулась с проблемой из-за резких изменений сына - детали

Кристина Трохимчук
12 августа 2026, 14:30
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Певица рассказала о взрослении своего первенца.
Как растет сын Алины Гросу
Как растет сын Алины Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Алина Гросу рассказала о проблеме
  • Как выглядит повзрослевший Марк-Габриэль

Украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками в Instagram подробностями взросления своего первенца. Ее сыну Марку-Габриэлю недавно исполнилось четыре месяца, однако мальчик растет настолько стремительно, что уже привносит в жизнь звездной мамы приятные, но неожиданные хлопоты.

На опубликованном кадре из соцсетей видно, насколько крепким и пухленьким вырос 4-месячный малыш. На снимке Марк-Габриэль запечатлен в стильном голубом песочнике и кепке в тон. В честь памятной даты родители подготовили праздничный голубой бенто-торт со свечкой в форме цифры "4".

видео дня
Марк Габриэль - сын Алины Гросу
Марк Габриэль - сын Алины Гросу / скрин из видео

Артистка призналась, что ребенок заметно опережает стандартные параметры для своего возраста. Из-за столь резких изменений Марк-Габриэль быстро вырос из большинства своих вещей, поэтому певице приходится полностью обновлять его гардероб.

"Нам тут 4 месяца стукнуло. Но мы немножко переростки. Переросли одежду на 6-9 месяцев… уже покупаем на 9-12", - удивленно рассказала Алина Гросу.

Сын Алины Гросу сильно подрос
Как выглядит сын Алины Гросу / скрин из видео

По словам знаменитости, ее сын растет настоящим богатырем. Теперь родителям приходится ориентироваться не на цифры и возрастные маркировки в календаре, а исключительно на фактический рост и комплекцию мальчика, подбирая ему вещи, предназначенные для детей почти втрое старше его.

Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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